مكياج وتسريحات شعر النجمات في أحدث إطلالاتهن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 01:47 مساءً - تألقت النجمات العربيات بمجموعة من أساليب المكياج العصرية وتسريحات الشعر المميزة في أحدث إطلالاتهن في حسابهن على موقع إنستغرام، وهن يلهمنك صيحات جمالية رائجة يمكنك أن تستوحي منها أجمل الأفكار. وقد رصدنا لك في هذا المقال، مكياج وتسريحات شعر عدد من النجمات استوحيناها من أجدد صورهن على إنستغرام، لتختاري من بينها ما يليق بشخصيتك وأسلوبك.

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هيفاء وهبي

هيفاء وهبي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



في أحدث صور عرضتها في حسابها على إنستغرام، اختارت النجمة هيفاء وهبي إطلالة مختلفة كلياً عن إطلالاتها السابقة، اعتمدت فيها الشعر الأسود متوسط الطول، المنسدل بشكل مستقيم مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين. واختارت أحمر الشفاه الأحمر الصارخ ومكياج عيون ناعماً مع الرموش البارزة.

نوال الزغبي

نوال الزغبي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



من جهتها، اعتمدت النجمة نوال الزغبي لأحدث إطلالاتها في موقعها على إنستغرام، مكياج عيون ترابياً ناعماً مع الكحل الأسود الذي يغمر داخل العين، الى جانب الروج النيود المائل الى البني. وأكمات إطلالتها بتسريحة الكعكة العالية مع الغرة النصفية الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

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نادين نجيم

نادين نجيم(الصورة من حسابها على إنستغرام)



النجمة نادين نجيم ظهرت بدورها، بإطلالة ناعمة وبسيطة في أحدث صورها التي نشرتها على حسابها في إنستغرام، والتي اعتمدت فيها تسريحة البوهو المنسدلة، مع الفرق النصفي، واختارت الى جانبها مكياج نيود بتدرجات قريبة الى لون البشرة.





مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبد العزيز(الصورة من حسابها على إنستغرام)



الإعلامية مهيرة عبد العزيز اختارت لأحدث إطلالاتها على إنستغرام، مكياجاً زهرياً مشرقا ومتألقاً مع نحت ملامح الوجه وإضاءته بالكونتورينغ والهايلايتر. كذلك، اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية المسحوبة الى الخلف بشكل فضفاض.

نور الغندور

نور الغندور(الصورة من حسابها على إنستغرام)



لم تكن أحدث إطلالات الممثلة والمذيعة نور الغندور عادية في أحدث صورها على إنستغرام، حيث ظهرت متألقة بمكياج فخم ارتكز على أحمر الشفاه الأحمر الناري مع الظلال الداكنة عند زاوية العين الخارجية والرموش الطويلة والكثيفة. الى جانب تسريحة الشعر المنسدل بشكل فضفاض مع الغرة الجانبية المنتفخة.

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