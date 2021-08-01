كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 01:47 مساءً - العطر هو أفضل وسيلة لتعزيز جمال إطلالة العروس، ولخلق ذكريات ترتبط بيوم الزفاف، لا يمكن نسيانها. فإذا كنت تفتشين عن عطر نسائي يشكل إضافة على مظهرك في يومك الكبير، ويمنحك رائحة ستظل في ذاكرتك طويلاً، تابعينا في هذا المقال، حيث رصدنا لك مجموعة عطور عالمية لتختاري من بينها أفضل عطر نسائي صيفي للعروس، يرضي طموحك ويكمل طلتك في يوم زفافك.

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Boy Smells Marble Fruit من بوي سملز

Boy Smells Marble Fruit

ككل العطور الصادرة من علامة بوي سملز، يرتكز هذا العطر على نغمات متناقضة وإنما تشكل رائحة متناغمة تخطف الأنفاس. مقدمة هذا العطر تتألف من نغمات الكمثري والفلفل الوردي والنكتارين والقرفة. أما قلبه فيتكون من أزهار المغنوليا والياسمين والفريزيا، فيما قاعدته بأساس خشبي دافئ، بما فيه خشب الأرز والمسك والمسك وخشب الصندل والكشمير.

Byredo Open Sky من بيريدو

Byredo Open Sky

رائحة هذا العطر مستوحاة من أجواء السفر والمتعة التي تشعر بها النساء خلالها، فهي مفعمة بالحيوية وتبث في العروس مشاعر الحب والحماسة. يبدأ عطر بيردو هذا برائحة البوميلو، تليها الحمضيات اللاذعة مقرنة بالفلفل الأسود ونجيل الهند، وهي نغمات تشكل بحد ذاتها احتفالاً بالسعادة والحياة الجديدة التي ستبدأها العروس.

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Liis Bo

Liis Bo

رائحة هذا العطر متوازنة وخفيفة، تمزج بين نغمات الفانيليا والتبغ والصنوبر الأحمر والبخور، وتدوم لساعات طويلة، وسترغبين في استخدامها ليس في يوم زفافك فقط وإنما مراراً وتكراراً. سيشكل عطر Liis Bo لمسة خفية جذابة على إطلالتك في يوم زفافك.

Issey Miyake A Drop D'Issey من إيسي مياكي

Issey Miyake A Drop D'Issey

هذا العطر هو عبارة عن رائحة خفيفة ومتجددة، تعتمد على نغمات الياسمين والفانيليا وخشب الأرز والمسك مع حليب اللوز، وهذا المزيج هو فكرة جديدة في عالم العطور، ويشكل أحد أفضل الخيارات ليوم الزفاف، ليكون من أجمل الذكريات في حياتك المستقبلية.

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Marc Jacobs Daisy Eau So Intense من مارك جاكوبس

Marc Jacobs Daisy Eau So Intense

يشكل هذا العطر أحد عطور مارك جاكوبس المشهورة التي تلاقي شعبية كبيرة بين النساء، وهو يشكل أحد أفضل الخيارات للعروس. يمزج عطر مارك جاكوبس هذا في تركيبته بين نغمات الفراولة والكمثري والعسل والورد والياسمين، الى جانب الفانيليا والمسك والطحلب.

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