كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 01:47 مساءً - لا شيء يضاهي جمال الشعر المفرود والناعم، المترافق مع تسريحة مرتبة وأنيقة. ولتحقيق هذه الغاية، أصدرت الشركات المخصّصة للعناية بالشعر، مستحضرات ذات تركيبات غنية بالمواد الآمنة لتقوية الشعر ومنحه ملمساً ناعماً حريرياً، يُطلعنا عليها المزيّن طلال طبارة.

علاجات عصرية لشعر صحي وناعم Best Hair Treatments

مزين الشعر طلال طبارة

الكيراتين للشعر Keratin Hair Treatment

تعاني بعض النساء، بخاصّة ذوات الشعر المجعّد، من مشكلة تشابك الشعر جراء انخفاض نسبة الكيراتين (وهو بروتين طبيعي متواجد في الشعر) المسؤول وبشكل رئيس على الحفاظ على صحة الشعر ومنحه ملمساً ناعماً، عدا عن منعه من الجفاف. من هنا، يأتي دور الكيراتين حيث يعوّض الشعر عمّا فقده من بروتينات، فيعيد إليه حيويته ولمعانه.



الطريقة



يقوم مصفّف الشعر بتطبيق الكيراتين على خصلات الشعر، ثم، يُمرّر مكواة التمليس على الشعر بكامله كما في جلسات الفرد العادية تماماً. تستغرق جلسة الفرد بالكيراتين حوالي 90 دقيقة حسب طول الشعر. وعادةً، جلسة واحدة تكفي للحصول على النتيجة المرضية.

تدوم نتائج كيراتين للشعر حوالي 6 أشهر، شريطة عدم غسل الشعر لمدة 4 أيام بعد تطبيق الكيراتين، وأيضاً تجنّب صبغ الشعر حوالي أسبوع كحد أدنى. ولا ينصح باستخدام كيراتين الشعر لذوات الشعر الخفيف.



فوائده

• يُفيد علاج الكيراتين للشعر في منع تشابك خصلاته وجعلها أكثر انسيابية؛ بفضل تركيبته الغنية بمواد تُساعد على فرد الشعيرات ومنحها ملمساً ناعماً.

• يُغدي الشعر ويحفّز من نموه.

• يقوي الشعر، ما يجعله اقلّ عرضة للتقصّف.

• يقي الشعر من العوامل البيئة التي تؤثّر على صحته.

• يحمي الشعر من أشعة الشمس الضارة.

• يجعله أكثر قابلية للتصفيف.

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بوتوكس للشعر Hair Botox Treatment

يُعتبر بوتوكس الشعر، خياراً رائعاً لعلاج الشعر المتضرّر والفاقد الحيوية، جراء كثرة استخدام مجففات الشعر. فالبوتوكس يعالج بصيلات الشعر من جذورها حتى أطرافها، ويعمل على ترطيبها، فيعيد إلى الشعرة مرونتها وصحتها؛ لاحتوائه على الزيوت، الكافيار، الفيتامينين B5 وE وعلى الكولاجين، جميعها عناصر تساهم في ترطيب الشعر من الأعماق، وتغذيته. إضافة الى ذلك، يجعل الشعر أكثر سهولة في التعامل معه عند تصفيفه، بخلاف غيره من العلاجات فإن بوتوكس الشعر لا يجعل الشعر أملس دائماً، بل بالإمكان تجعيده باستخدام الموس أو مجعّد الشعر. كما وأنه مناسب لكافة أنواع الشعر، سواء المصبوغ أو غير المصبوغ وحتى الخفيف.



الطريقة

يُطبق البوتوكس وفق الآتي: بعد غسل الشعر جيداً، يتم وضع مادة البوتوكس على خصلات الشعر وفردها من الجذور إلى الأعماق، ومن خلال تدليك فروة الرأس لمدة 45 دقيقة ليتم امتصاص مادة البوتوكس بشكل كامل. ثم، يغسل الشعر ويجفف بشكل عامودي لضمان شعر أملس وصحي. تدوم نتائجه لمدة 6 أشهر، شريطة الاعتناء بالشعر من خلال استخدام الشامبو والكريمات المناسبة لنوعية الشعر. والتخفيف من استخدام مجففات الشعر كالسيشوار والفير وغيرهما. وعلى عكس العلاجات الأخرى، يمكن غسل الشعر بالشامبو مباشرة، من دون الحاجة إلى الانتظار مدّة يومين أو ثلاثة.



فوائده

• يُساعد في علاج تقصف الشعر.

• يمنع تشابك الشعر، ما يجعله أكثر سهولة عند تصفيفه.

• يُعزز من رطوبة الشعر، ويحفز إنتاج الزيوت المفيدة لصحة الشعر.

• يقلل من قشرة الرأس.

• يصلح ألياف الشعر، ويُغذي بصيلاته من الجذور حتى الأطراف.

• يُعالج تكسّر أطراف الشعر.



الكولاجين للشعر Collagen Hair Treatment

مع التقدّم في السن، ينقص إنتاج الكولاجين، وهو عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية الطبيعية المسؤولة وبشكل رئيس عن تقوية بصيلات الشعر وتجديد خلاياها. ولتعويض الكولاجين ومنع تساقط الشعر، تتوافر العديد من العلاجات وأهمها الكولاجين للشعر، الذي يعتبر من العلاجات الآمنة والفعّالة في علاج الشعر التالف والخفيف؛ نظراً لقدرته على تعويض العناصر التي فقدها الشعر جرّاء التقدم في العمر، أو نتيجة استخدام المجففات الحرارية بشكل دائم وغيرها من الأسباب.



الطريقة

بعد غسل الشعر جيداً، يجفّف بنسبة 50% للحفاظ على رطوبته. توزّع مادة الكولاجين على خصلات الشعر كافة مع الحرص على التدليك؛ لضمان تغلل المادة بشكل تام. ثم، يُمشط الشعر بمشط ذي أسنان ضيقة لمرات عدة، ويُترك لمدة نصف ساعة مع الحرص على تمشيطه بين الحين والآخر. بعدها، يغسل الشعر بالماء فقط ويجفف بالمجفف الكهربائي، ثم يتم كويه بوساطة مكواة الشعر حوالي 7 مرات للتأكد من تغليف الشعر جيداً بمادة الكولاجين.

تستمر نتائج كولاجين الشعر لمدة أربعة أشهر، إذا تمّ غسل الشعر مرتين أسبوعياً. وهو مناسب لجميع أنواع الشعر. ويمكن استخدام إبر الكولاجين لتدليك فروة الرأس للتخلص من جميع مشكلاته.



فوائده

• يُعزز إنتاج الكولاجين في بصيلات الشعر، ما يحفزّها على القيام بوظائفها كاملة.

• يُرمم الشعر التالف ويُغذي بصيلاته، وبالتالي يمنع تساقطه.

• يقوي الشعر ويعالج تكسره وتقصفه.

• يُنشط الدورة الدموية في فروة الرأس.

• يمنح الشعر اللمعان والنعومة المطلوبة.

• يُقلل من ظهور الشيب.



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Damaged Hair Products

اخترنا لك للعناية بشعرك

1 حليب مرطب للشعر «كيراتين ثيرمك بلو دراي برايمر من كيراستاس» Kerastase Keratine Thermique Blow Dry Primer للتخلص من الشعر المتطاير وحمايته من التقصف.

2 مرطب للشعر «هير بوتوكس ماجيستيك» Hair Botox Majestic لإصلاح الشعر التالف وتغذية بصيلاته؛ لاحتوائه على الكولاجين.

3 كريم منعم للشعر «ريفيتالايزينغ كيراتين كونديشنر من كيرانيك» Keranique Revitalizing Keratin Conditioner لتغذية الشعر وترطيبه من العمق وإصلاح الخصلات المتضرّرة؛ لاحتوائه على الكيراتين.

4 شامبو للشعر «كي – باك شامبو من جويكو» K-PAK Shampoo - Joico لإصلاح خصلات الشعر المتضرّرة، ومنحه ملمساً حريرياً.

5 شامبو للشعر «كيراتين سموث شامبو من تيريسيمي» Tresemme Keratin Smooth Shampoo لفرد الشعر المجعّد وجعله أكثر انسيابية.

6 ماسك للشعر «بلوند بوتوكس اكسبرت من نيوتري بروفشيونال» Nutree Professional Blonde Botox Expert لتنعيم الشعر، ومنحه النعومة واللمعان.

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