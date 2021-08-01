موديلات بنطلونات فضفاضة ملونة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 01:47 مساءً - برزت صيحة البنطلونات الفضفاضة الملونة في خطوط الموضة بشكل كبير، ولأن الكثيرات من مدونات الموضة المحجبات والملهمات في أسلوب الأزياء وتنسيقها اعتمدْنَها في إطلالاتهن المختلفة، فسوف نجمع لك اليوم أفكاراً عصرية تناسب الشابات؛ لتختاري منها التنسيق الأقرب لذوقك.



تنسيقات عصرية من البلوغر رقية إسماعيل

رقية اسماعيل باطلالة حيوية للصيف -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد البلوغر المصرية، رقية إسماعيل، أسلوباً عصرياً لافتاً في إطلالاتها الكاجوال، وخاصة عند تنسيق البنطلونات الفضفاضة الملونة، ففي أحدث إطلالاتها تأنقت ببنطلون بنفسجي بقَصَّة مستقيمة مع قميص أزرق مزين بحزام بنفسجي للخصر، وأكملت اللوك بحجاب مطبع وحذاء رياضي أبيض، وفي اللوك الثاني نسقت قميصاً أبيض كلاسيكياً مع معطف قصير أبيض مطبع باللون الأسود وبنطلون بذات التصميم صُمِّمَ بقَصَّة واسعة لمظهر رياضي معتمد على الألوان الحيادية، كما اختارت قميصاً طويلاً مع بنطلون زهري واسع وحجاب مطبع بعدة ألوان.

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إطلالات كاجوال شبابية من البلوغر حنان جمال

حنان جمال باطلالة انثوية ناعمة -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحرص البلوغر المصرية، حنان جمال، على اعتماد صيحات الموضة المحتشمة بأسلوب كلاسيكي ناعم يُبرز جمال كل فتاة محجبة، ومن أبرز إطلالاتها بالبنطلونات الواسعة أطلت ببنطلون وقميص من الساتان الزهري مصمَّمَيْن بأسلوب رياضي ناعم مع حقيبة زهرية وحجاب أبيض وحذاء بكعب ذهبي، وظهرت في اللوك الثاني ببنطلون بني واسع ومعطف الفيست المصمم دون أكمام مع بلوزة بيضاء من القطن وحذاء بكعب عصري يجمع ما بين الأحمر والأبيض والبني، كما ارتدَتْ بنطلوناً واسعاً وبلوزة باللون الأبيض مع حجاب وحذاء باللون البني لمظهر كلاسيكي بالألوان الحيادية.

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تنسيق البنطلونات الفضفاضة من دلال الدوب

دلال الدوب باطلالة كاجوال للبنطلون الواسع الملون -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد الكثيرات من الفتيات الشابات على أسلوب مدونة الموضة واليوتيوبر الكويتية، دلال الدوب، عند تنسيق أزيائهن المحتشمة؛ فهي تنشر الكثير من الخيارات الأنيقة بالأفكار المتجددة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ومن أبرز الإطلالات تزينت ببلوزة بيضاء مع قميص عصري بني مصمم بأسلوب رسمي لافت مع بنطلون بني واسع، وأكملت مظهرها باكسسوارات من الجلد، وتألقت في اللوك الثاني ببلوزة خريفية وبنطلون باللون الرمادي مزينين بفصوص صغيرة مع اكسسوارات حيادية الألوان، ولأسلوب شبابي عصري نسقت بنطلوناً برتقالياً واسعاً مع بلوزة بيضاء ومعطف البليزر المصمم باللون الأبيض المطبع بالأزرق بطريقة لافتة.

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