على الحلوة والمرة.. «لبنى» و«دلال» صداقة من الزمن الجميل: بدأت في الكوافير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هاميس.. عروس النيل.. فتافيت السكر»، هكذا عُرفت الفنانة لبنى عبدالعزيز، داخل الوسط الفني وخارجه، نسبة لأدوارها في العديد من الأعمال التي شاركت فيها، واستطاعت من خلالها أن تحتل قلوب المصريين، خاصة دورها في فيلم «عروس النيل»، مع الفنان رشدي أباظة.

وتحتفل الفنانة لبنى عبدالعزيز، بعيد ميلادها اليوم 1 أغسطس، ويكشف «هُن» أسرارا من علاقتها وصداقتها بالفنانة دلال عبدالعزيز، خلال السطور التالية.

غزل ومدح

تغزلت دلال عبدالعزيز في «لبنى» أثناء استضافتها لها في برنامجها الذي كانت تقدمه «مساء الجمال مع ميرفت ودلال»، في عام 2011، وقالت عنها: «نجمة جميلة من جميلات السينما المصرية، ومن العلامات المميزة، وصاحبة العيون الجميلة والجريئة، لبنى عبدالعزيز، رقيقة ومشاعرها بسيطة».

هدية على الهواء

فاجئت دلال عبدالعزيز وميرفت أمين، الفنانة لبنى عبدالعزيز، على الهواء أثناء استضافتهما لها، في برنامجهما، بهدية وكانت عبارة عن وسادة مطبوع عليها صورة الراحل عبدالحليم حافظ، نسبةً إلى الفيلم الذي شاركت به مع العندليب في فيلم «الوسادة الخالية»، لتكن فرحتها كبيرة بالهدية.

صداقة داخل الكوافير

كما تحدثت الفنانة لبنى عبدالعزيز، في وقت سابق، عن كواليس بداية صداقتها بالفنانة دلال عبدالعزيز، والتي كانت من داخل الكوافير وليس بلاتوهات السينما، فضلًا عن حُب الأخيرة لقراءة مقالات «لبنى»، في الأهرام ويكلي.

البكاء في عزاء ماجدة الصباحي

وانهارت الفنانة لبنى ودلال عبدالعزيز، في عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، أثناء تواجدهما والتي شكت عدم سؤال أحد عنها، لتدخل الأخيرة في نوبة بكاء أيضا قائلةً لها إنها تعلم أنها وزملائها مقصرين معها في السؤال.

حضن وبكاء

وكانت تحدثت الفنانة دلال عبدالعزيز، عن كواليس علاقتها بـ «لبنى» عبدالعزيز، قائلةً: «أول ما لمحتها في عزاء ماجدة الصباحي، جريت عليها وحضنتها وفضلت تعيط وتقولي أنتوا بعدتوا عني».