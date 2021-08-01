تميم يونس ينتقد الأسر المصرية: كأنكم خدتوا دوا الصراصير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

عاود صانع المحتوى تميم يونس، إثارة الجدل من جديد، بظهوره في مقطع فيديو يهاجم من خلاله الأسر المصرية، بألفاظ تسيء لهم، بسبب طريقة تعاملهم مع أطفالهم، موضحا أن حديثه خلال الفيديو لا علاقة له بالتربية، قائلا «دا مش فيديو تربوي».

وقال تميم يونس: «النهاردة هتكلم عن الأسر المصرية المقتدرة اللي بتخرج يوم الجمعة، والمقتدرة اللي تقدر تصرف وتطلب.. المنظر اللي بتظهر بيه الست ومعاها طفلين بتكون محتاسة، وده مش فيديو تربوي بس عارف إن التربية صعبة، وأنا متفهم ضرب الأطفال، بس مش معاه، لكن متفهمه لأن في أطفال ممكن تخرج الواحد عن شعوره».

وأضاف خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»: «لو مش عارفين تتعاملوا بشكل اجتماعي متخرجوش، لأن في طفل ممكن يحدف على الناس حاجات، وكل اللي بتعمله الأم إنها بتقوله: بس بقى، والطفل بيكون فاهم طريقة كلام الأم والشتائم، وبدون جدوى.. مبدئيًا ده إنتاجك وبيتدخل الزوج بكلام قليل، ولو الطفل سبب وجوده الأم والأب فده امتداد ليهم».

وأكمل «يونس» حديثه عن الأسر المصرية بألفاظ خارجة قائلًا: «لو ابنك اللي جبتيه بمزاجك أنتي وجوزك وبتشتكوا أنه مجنون لأنكم مش عارفين تتصرفوا مع الطفل، شكلكم كأسرة بيكون مش حلو وكأن حد حطيلكم حاجة في المية، وكأن حد حطلكم دوا الصراصير».

تميم يونس وندى عادل

وأثار اسم تميم يونس مؤخرا حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية، بعدما خرجت طليقته ندى عادل لتكشف عن تعرضها للعنف والاغتصاب الزوجي أثناء فترة زواجهما، وهو الأمر الذي جعله يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة.

وتحدثت ندى عادل عن تفاصيل مختلفة تفيد بتعرضها للاغتصاب الزوجي على يد طليقها أكثر من مرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليخرج المطرب الشاب أيضًا لينفي عن نفسه من هذه الاتهامات.