رانيا يوسف تستعرض رشاقتها على الشاطىء في إسبانيا «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عددا من صورها خلال إطلالتها الصيفية أثناء قضاء عطلة بإسبانيا.

إطلالة رانيا يوسف

ونشرت «رانيا»، صورتين عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، استعرضت رشاقتها خلالهما، إذ ظهرت بمايوه أخضر اللون، وترتدي فوقه «كاش مايوه» باللون الوردي، وقبعة كبيرة فوق رأسها.

رانيا يوسف تنشر صور زيارتها لإسبانيا

ومنذ أيام، نشرت رانيا يوسف صور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت في أحد المطاعم خلال زيارتها لدولة إسبانيا، وعلقت على الصور: «ابدأ صباحك بابتسامة».

رانيا يوسف في رحلة بحرية

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف تحرص بشكل دائم على نشر صورها الجديدة، وكان من بينها أثناء قيامها برحلة بحرية، وتفاعل معها متابعوها.

وفي هذه الرحلة البحرية، ظهرت الفنانة رانيا يوسف وهي مرتدية كاش مايوه داخل يخت، وعلقت على الصور قائلة: «ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحة من غيبة وفرار من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرء من سقطات اللسان ورحمات من القيل والقال».

وتفاعل معها المتابعون، وجاءت من ضمن التعليقات، «رجعتي 25 سنة لورا، قمراية، كيم كارداشيان مأثرة فيكي، حورية البحر، الله على الحاجات الحلوة دي، بترجعي تزعلي من كلام الناس».

رسالة غامضة من الفنانة رانيا يوسف لمتابعيها

وخلال يونيو الماضي، نشرت الفنانة رانيا يوسف رسالة غامضة، عبر خاصية القصص المصورة على انستجرام، وقالت خلالها: «ارتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك، واعلمي أن عورات العقول والضمائر أشد قبحًا من عورات الأجساد، تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظرًا لقلوبنا التي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد».