رغم إعلان توبتها.. منة عبدالعزيز تعود لـ تيك توك بفيديوهات جديدة: الواحد بيكسبها 8700 جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم حادث الاعتداء الذي تعرضت له، ووضعها بأحد مراكز المرأة المعنفة، ورغم إعلان توبتها عقب خروجها وتعهدها بتقديم محتوى هادف، لا يعرضها للحبس أو المشكلات، عادت منة عبدالعزيز، فتاة التيك توك الشهيرة، لنشر مقاطع الفيديو الجدلية مُجددًا.

لم تبقى «منة» بعيدًا عن الأضواء كثيرًا، بعدما أكدت أنها لن تقدم محتويات الرقص التي كانت تقدمها في السابق، أو تظهر بملابس جريئة، إلا أن الفتاة عادت وبقوة، بمقاطع فيديوهات رقص وغناء واستعراضات بملابس جريئة مثلما كانت تظهر من قبل.

مقاطع جدلية جديدة لـ منة عبدالعزيز

وتشارك منة عبدالعزيز، متابعيها الذين وصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون متابع، عبر منصة «التيك توك» العديد من مقاطع الرقص، التي تعتمد على تحريك شفاها وجسدها مع المهرجانات الشعبية، والأغنيات الخليجية، من أجل تحقيق الربح المادي وفقًا لعدد المشاهدات.

كم تتربح منة عبدالعزيز من فيديوهات التيك توك؟

وبحسب ما ذكره موقع «influencermarketinghub» لحساب الربح وفقًا لمشاهدات «التيك توك»، فإن منة عبدالعزيز تتربح من (الفيديو) الواحد من 334 دولارا، وحتى 556 دولارا، أي مايعادل 5247 جنيها، وحتى 8730 جنيها مصريا.

الحكم في قضية منة عبدالعزيز

وكان قد صدر الحكم على المتهمين في قضية التشهير بـ«فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز، واغتصابها، حيث عاقبت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة التي انعقدت في زينهم، المتهم الأول بسام رضا صابر وشهرته «بيشوي»، عن تهمة هتك العرض بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وعن تهمتي السرقة بالإكراه وتعاطي المخدرات بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 4 آلاف جنيه.

بينما عاقبت المتهم الثاني مازن إبراهيم بالسجن المشدد 9 سنوات عن التهمة الأولى وغرامة 14 ألف جنيه، والمتهمة الثالثة شيماء شاكر، بالسجن المشدد 9 سنوات عن التهمة الأولى، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

وعاقبت المتهمة الرابعة فاطمة شاكر، بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، والمتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، فيما برأت المحكمة المتهم السادس صاحب الفندق من التهمة المنسوبة إليه.