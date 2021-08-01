الامارات | لحظات مؤثرة لسعودي ينقذ سودانيين من الموت في الصحراء (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات مؤثرة لسعودي ينقذ سودانيين من الموت في الصحراء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 أغسطس 2021

وثق فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، عثور رجل سعودي على رجلين من الجالية السودانية، كانا قد تاها في الصحراء، في منطقة (حفر الرخيص )، ورغم جهود البحث عنهما الا انهما امضيا ثلاثة أيام يصارعان الجوع والعطش.

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