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الامارات | لحظات مؤثرة لسعودي ينقذ سودانيين من الموت في الصحراء (فيديو)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 أغسطس 2021

وثق فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، عثور رجل سعودي على رجلين من الجالية السودانية، كانا قد تاها في الصحراء، في منطقة (حفر الرخيص )، ورغم جهود البحث عنهما الا انهما امضيا ثلاثة أيام يصارعان الجوع والعطش.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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