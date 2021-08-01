الامارات | أميركية تدخل «غينيس» بأكبر فم لأنثى في العالم وتنصح: لاتخجلوا من انفسكم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركية تدخل «غينيس» بأكبر فم لأنثى في العالم وتنصح: لاتخجلوا من انفسكم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت مقاطع فيديو كانت تنشرها سيدة أميركية لفمها الكبير على منصة «تيك توك» إلى دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لأكبر فاه أنثى في العالم.

وحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن السيدة وهي من ولاية كونيتيكت، حققت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بفهما الكبير الذي يتسع لشطيرة برغر كاملة من الحجم الكبير.

و استطاعت سامانثا رامسديل تحويل مايمكن ان يخجل منه الجميع إلى ظاهرة يتابعها 1.7 مليون شخص. وشاركت سامانثا فيدوهاتها مع إسحاق جونسون الذي حصل على لقب صاحب أكبر فم بالعالم للرجال.

ونصحت سامانثا أي شخص ألا يخجل من نفسه ويحول مايمتلكه، حتى لو كان غريبا، إلى أمر يتميز فيه عن سواه، لانها في النهاية ارداة الله.

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