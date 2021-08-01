الامارات | وميض غامض يضيء سماء مدينة تركية ويثير الخوف (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن وميض غامض يضيء سماء مدينة تركية ويثير الخوف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثقت منصات التواصل الاجتماعي في منطقة إزمير التركية، وميضا هائلا في السماء، وأشارت الكثير من التعليقات أنه لحظة سقوط نيزك أو قطعة نفايات فضائية.

ووفقا لصحيفة تركية تناولت الحدث، أن سكان المدينة التركية عاشوا لحظات من الدهشة والخوف مه هذا الوميض الذي انار عتمة السماء للحظات، ولم تعلق السلطات المحلية على الحادثة.

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