الامارات | مصرع «يوتيوبر»عالمي سقط من فوق جبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع «يوتيوبر»عالمي سقط من فوق جبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي الـ«يوتيوبر» الدنماركي، الشهير عالميا، ألبرت ديرلوند (22عاما) حتفه إثر سقوطه بشكل مأساوي من فوق قمة جبلية. و وقالت والدته لشبكة الأخبار الدنماركية المحلية «TV2» إن ابنها كان يصور مقطع فيديو لقناته في منطقة بجبال الألب الإيطالية.

وأفادت «نيوزويك» نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، بأن صانع المحتوى الذي اشتهر بصنع مقاطع فيديو موسيقية ورسوم كوميدية، سقط من جبل سيسيدا في فال غاردينا من علو 656 قدما.

وحادثة الـ«يوتيوبر» الدنماركي ليست الأولى من نوعها، فقد توفيت مؤثرة من الصين في وقت سابق من هذا الشهر، أثناء التقاط صورة سيلفي لنشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news