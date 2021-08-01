الامارات | حقول الأرز في اليابان.. لوحات فنية تدهش العالم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حقول الأرز في اليابان.. لوحات فنية تدهش العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت منصات ووسائل إعلام عالمية حكاية مدينة يابانية استطاعت تحويل مساحات واسعة من أراضي الأرز إلى أعمال فنية مدهشة.

ويظهر شريط فيديو نشره موقع «يورو نيوز» هذه اللوحات التي تتم عبر زراعة فصائل مختلفة من محزل الارز بطريقة تتحول لاحقا الى لوحات فنية يمكن مشاهدتها من السماء.

ويطلق على هذا الفن اسم «التامبو»، ويعني رسم لوحات ضخمة بمحصول الأرز، الذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، وتتم مشاهدة اللوحات من أبراج عالية تشرف على الحقول.

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