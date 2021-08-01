خبيرة: لا يجوز تربية الأبناء عبر السيطرة.. ليسوا حيوانات أليفة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت نهي أبو ستة، خبيرة التربية والتغذية للأطفال والمراهقين، إنه لا يجوز تربية الأبناء عبر السيطرة عليهم أو على تصرفاتهم، حيث إن مثل تلك الممارسات لا تتم إلا على الحيوانات الأليفة التي يربيها البعض، «ممكن أسيطر على الحصان علشان أعرف أركبه، وهل إحنا عايزين نربيهم علشان نسيطر عليهم زي الحيوانات الأليفة؟».

وأضافت «أبو ستة»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهي عبدالعزيز، على فضائية «DMC»، أن عدم انصياع بعض الأبناء لنصائح والديهما يكون بسبب رغبة الأطفال في تنفيذ أمر ما، فيما يوجههم أحد الوالدين لفعل شئ آخر هو لا يفكر فيه أو يرغب في فعله، «الطفل بيرفض يعمل توجيهات الأباء بسبب التوجيه الخاطئ».

وأوضحت أنه يجب تربية الأبناء على تطوير أداء البوصلة الداخلية لهم، حيث إن ذلك لا يتم إلا من خلال التربية الصحيحة والتجارب العملية التي يمر بها خلال سنوات حياته، «التربية إني أثبتله إن النصائح دي في مصلحته، وبالتجربة العملية هايفهم إن ده بيؤدي للي فيه مصلحته، وبالتالي لما ييجي يتحط في موقف بيكون الاختيار جاي من جواه، مش علشان الناس اللي حواليه».

وأكدت أنه يجب على الآباء الاهتمام بعدم السيطرة على الأبناء أو إخبارهم بصحة أو خطأ أمر ما، ولكن يجب الحديث معهم وإقناعهم بالتجربة العملية الصحيح والخاطئ لحياتهم، «إحنا عايزين نتكلم معاهم ونقنعهم بالتجربة العملية، الأطفال في الجيل الجديد بيقولوا لأمهم أنا بذاكرلك وبروحلك التمرين وباكلك وباناملك، وأصبح الأمر فضل من الطفل على والدته».