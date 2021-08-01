لم تتناول مادة سامة.. زميلة مريم طالبة الثانوية المنتحرة تكشف التفاصيل الأخيرة في حياتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خيم الحزن على أهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بعدما أقدمت طالبة تدعى «مريم صلاح» تدرس بالمرحلة الثانوية بقسم «علمي علوم» على الانتحار بسبب صعوبة مادة الأحياء بعد ساعات من انتهاء لجنة الامتحان وخروجها من مقر اللجنة.

وقالت الطالبة هند محمد، زميلة الطالبة المنتحرة، إنهما يدرسان بـ قسم «علمي علوم» بمدرسة تدعى الشهيد خالد كمال المغربي الثانوية، مضيفة: «أنا ومريم أصدقاء في المدرسة واللجنة وأحنا مش في نفس البلد قريتنا جنب طوخ، واتعودنا نروح الدروس مع بعض وكنت شايفاها مضغوطة في اللجنة وزعلانة من صعوبة الامتحان».

وأضافت «هند»، خلال حديثها لـ «هن»: «بعد انتهاء الامتحان مشيت من غير ما تكلم حد لكن تواصلنا من خلال مكالمة على تطبيق ماسنجر، زي كل مرة بنتكلم بعد الامتحانات، وكانت منهارة في البكاء، بعدها عرفت من زميلتنا أنها قافلة عليها الأوضة وبعدين انتحرت من خلال رمي نفسها من الطابق الرابع بمنزلها ومش بمادة سامة».

وتداولت في الساعات الأخيرة، أنباء عن انتحار طالبة بالثانوية العامة، علمي علوم، من خلال التخلص من حياتها بتناول مادة سامة وهو ما نفته صديقة الطالبة مؤكدة أنها ألقت بنفسها من غرفتها بمنزلها من الطابق الرابع.

وفي سياق آخر أقدمت فتاة من منطقة أرض المحلج بالقناطرالخيرية، على الانتحار بعدما ألقت بنفسها من الطابق السادس بمنزلها ما أدى إلى مصرعها، نتيجة إصابتها بمرض نفسي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين أن الفتاة تُدعى «ز. ا» 14 عامًا، وأنها تعاني من اضطرابات نفسية وأنها غافلَتْ أسرتَها، وألقت بنفسها من الطابق السادس على الأرض، وتوفت في الحال، وتم نقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.