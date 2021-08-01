بعد كذبة خطبتها.. مواصفات فتى أحلام صوفينار: بحب الرجالة الصغيرين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من وقت لآخر يتداول خبر حول خطوبة أو زواج الراقصة الأرمينية صوفينار، لكن سرعان ما تخرج لنفيه والتأكيد على إنها مازالت «سينجل»، وكان آخرها ما أثير الجدل حول بشأن خطبتها للفنان الصاعد رامي دياب، بعد نشر مقطع فيديو لهما وهو يقدم لها «خاتم» مرفق بتعليق «مش هنقول مبروك»، ليظن الجمهور بأنه بمثابة إعلان لخطبتهما.

وبعد تداول الفيديو باعتباره إعلان لخطوبة الراقصة صوفينار والفنان الصاعد رامي دياب، خرج الأخير في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، برفقة الراقصة الأرمينية، ليوضحان حقيقة الفيديو أنه لا يتعدى عن كونه إعلان لفيديو كليب لهما.

وعادة من وقت لآخر، تشارك الراقصة صوفينار، متابعيها، بصورها أو الكشف عن أسرار جديدة من حياتها الشخصية، لعل من بينها هو مواصفات فتى الأحلام الذي تتمنى الارتباط به.

مطلوب عريس

وخلال لقاء للراقصة صوفينار في برنامج «الترابيزة»، كشفت من خلاله عن مواصفات فتى الأحلام الذي ترغب الارتباط به: «أحب الرجالة الصغيرين، والراجل الطويل قوي البنيان»، ووصفت الرجل المصري بالقول «دمه عسل وزيه مفيش»، كما كشفت نيتها عمل برنامج مسابقات، تقوم من خلاله باختيار عريسها المقبل.

زواج صوفينار من أردني

كشفت الراقصة صوفينار، زواجها من قبل، بعدما تعارفت عليه في مدينة شرم الشيخ، وهو أردني الجنسية، لكنه يقيم في مصر، وعند التقدم لخطبتها لم يكن يعرف أنها راقصة.

وتزوجته صوفينار بالفعل، لكنها تحدثت عن عيوبه قائلة: «كان حنين قوي، وكنت صغيرة وأنانية ومزاجية، كنت أقوله إيه ده الحتة دي فيها تراب، كان يشيلني علشان رجلي ميجيش عليها تراب، كان بيطبخ حلو أوي وبيساعدني كتير».

أما العيب الذي وجدته في زوجها السابق، كان حبه للنساء: «العيب اللي كان فيه موجود في 99% من الرجالة، وهو أنه بيحب الستات.. لما كنت بمشي معاه الرجالة كلهم كانوا بيتفرجوا عليا، وهو بيتفرج على ستات تانية»، مشيرا إلى أنه كان يتسم بالغيرة الشديدة: «رجلي على رجلك يا روح مامي».