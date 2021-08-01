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طبيب يكشف المواد الغذائية المسببة لتكون حصى الكلى

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن هناك مواد غذائية يؤدي تناولها بانتظام إلى تكون الحصى في الكلى.

ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى أنه يجب تجنب الإفراط بتناول الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية، مثل اللحوم، وكذلك الملح والسكر، لأنها تساهم في تكون حصى الكالسيوم، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويقول، "عصير الغريب فروت مادة غذائية ممتازة، ولكنها تزيد من خطر تكون الحصى، وكذلك فيتامين C عند تناوله بجرعات كبيرة".

ويضيف، السبب الآخر لتكون الحصى في الكلى هو تناول أقراص الكالسيوم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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