لديها حفيد.. من هي «شمس الشموسة» بطلة فيديو «السعادة عنوان حياتنا»؟ (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر زوجان مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ظهورهما في فيديوهات من أحد الشواطئ، وهما يتبادلان رسائل غرامية، في فيديو بعنوان «السعادة عنوان حياتنا»، أثارت حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وبدأت الزوجة، في توجيه رسائل رومانسية إلى زوجها، وهما يقضيان الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديوهات، معبرين عن دهشتهم من الطريقة التي يعبران بها عن علاقتهما، وذلك بعد نشر الزوجة مجموعة من الفيديوهات عبر حسابها الشخصي بتطبيق «تيك توك».

وحاولت السيدة، لفت نظر متابعيها على التطبيق، بالتغزل في زوجها، وسرعان ما تداول رواد المواقع الأخرى تلك الفيديوهات، وحرص الزوج على مبادلة زوجته تلك الكلمات الرومانسية التي أثارت الجدل.

وظهرت السيدة، التي أطلقت على نفسها «شمس الشموسة» وهي توجه رسائل غرامية لزوجها من ضمنها: «السعادة ليها اسم واحد بس عارف مين»، ليرد عليها الرجل «شمس الشموسة» وتلاحقه في الرد «بحبك» ليبادلها الزوج بـ«بموت فيكي».

وانهالت التعليقات على الفيديوهات، التي ظهر خلالها الطرفان بعدما عبرا عن علاقة حبهما بشكل جديد، حيث يبدأ كلاهما في التحدث عن شعوره بالسعادة في الحب، والإشارة للشخص الآخر، بينما حرصت الزوجة على تقديم الشكر لزوجها قائلة: «شكرا على كل حاجة وشكرا على البحر» في إشاره إلى قضائهما أوقات سعيدة في أحد الشواطئ العامة.

https://www.tiktok.com/@samssams885/video/6987767317887323397?lang=ar&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&fbclid=IwAR0whVuoPsh51k5peSkW-h89_CzcqPGLvPV4_H5YF5spKngyAA6LfJ9e_oc&sender_device=pc&sender_web_id=6989972791521035781

ويرصد هن معلومات عن السيدة التي انتشرت مقاطعها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وفق حسابها على تطبيق «تيك توك»:

ـ تمتلك حسابًا على تطبيق «تيك توك» تقدم من خلاله محتوى ترفيهي وأسري صحبة عائلتها.

ـ تمتلك أكثر من 50 ألف متابع على حسابها بتطبيق «تيك توك».

ـ لديها طفلة تطلق عليها «شموسة الصغيرة» وتقدم مجموعة من الفيديوهات بمفردها على الحساب ذاته.

ـ لديها حفيد تطلق عليه «حسن الأسد» وظهر معها في أكثر من مقطع، آخرها وهي تعطي له عيدية بـ«مئات الجنيهات».

ـ لديها ابنة متزوجة، وهي والدة الطفل حسن، وظهرت معها في أحد المقاطع التي تحرص على نشرها بتطبيق «تيك توك».