أخبرها بنيته الزواج من أخرى فانتقمت منه بطريقة غير متوقعة: «أكلته زيت خروع» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت قصص انتقام الأزواج من بعضهم البعض، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض كثير من القضايا التي تضمنت قتل زوج زوجته، والعكس. وخلال الساعات الماضية، عرضت الإعلامية مروة عزام، قصة سيدة قررت الانتقام من زوجها، بعدما أخبرها بنيته في الزواج من أخرى، عقب سنوات من الزواج، كُللت بثلاثة أطفال، وانتهت في آخرها بمرضها، ما دفعه للبحث عن زوجة غيرها.

وسردت «عزام» خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية «حكايات» تفاصيل الواقعة، نقلًا عن الزوجة، التي جاءت على النحو التالي: «بعد سنوات من الزواج، وخلفة 3 أطفال، أنا اللي بساعد، وأنا اللي بصرف، وأنا اللي شايلة كل حاجة، اتفاجئت إن زوجي بيكلم واحدة تانية، ولما اعترضت قالي أنا هتجوزها دي مش غريبة».

حالة من الصدمة انتابت الزوجة، التي تملكها الشعور بالغضب، تحول للانتقام من زوجها، بعدما شعرت وكأن عُمرها ذهب هدرا مع زوجها، ما دفعها للانتقام منه بطريقة غير متوقعة: «شوفت وصفة على النت باستخدام زيت الخروع، وإنه ممكن يقلل من قدرته ويأثر عليه عشان ميعرفش يتجوز».

واستطردت «عزام» على لسان الزوجة: «فعلًا الزيت أثر عليه وبقى مش طايق نفسه، وعارف إنه مش هيقدر يتجوز تاني، لكن أنا دلوقتي حاسة بالذنب، أصارحه ولا إيه؟».

وعلى الفور، نصحت الإعلامية الزوجة، بعدم إخبار زوجها بما فعلته، والذهاب لدار الإفتاء وعرض المشكلة عليها، بسبب ما ارتكبته من ذنب، قائلة: «إنتي أذيتيه كنتي ممكن تطلقي، لكن قررتي تغدري بيه، وتدسيله السم في العسل».

أضرار زيت الخروع

وفقًا لموقع «webnd» فإنه حتى الآن لم تؤكد الدراسات أو التجارب، تأثير زيت الخروع على قدرات الرجال في العلاقة الزوجية، إلا أن هناك بعض الأضرار لزيت الخروع، إذا تم استخدامه بجرعات زائدة، على بعض الفئات وهي:

- النساء الحوامل والمرضعات.

- المصابون بانسداد في الأمعاء.

- أمراض الأمعاء الالتهابية الحادة.

- التهاب الزائدة الدودية.

- آلام في البطن.

- وجود حساسية من زيت الخروع.

أضرار زيت الخروع

أما عن أضرار زيت الخروع فتتلخص في: المغص، والإسهال، والدوخة، والهلوسة، والإغماء، والغثيان.