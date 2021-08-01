كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - تعمل كريمات الترطيب على الحفاظ على نضارة ونعومة البشرة سواء في فصل الصيف أو خلال فصل الشتاء، ولكن تحتاج البشرة في بعض الأحيان إلى الترطيب الفائق؛ لذا يكون المصل أي السيروم خياراً مثالياً للحصول على نتائج أفضل، حيث يساعد السيروم على معالجة كل مشاكل البشرة، كما أنه أخف على البشرة ويسهل امتصاصه بشكل أسرع مقارنة بالكريمات، مما يجعله أكثر كفاءة في اختراق طبقات البشرة وترطيبها بشكل أفضل.



وهناك بعض المكونات التي يُفضل أن يحتوي عليها السيروم للحصول على ترطيب أفضل، وأهمها ما يلي:

-حمض الهيالورونيك: نظراً لقدرته على جذب الرطوبة وإيصالها إلى الطبقات الخارجية من الجلد، مما يجعلها تبدو أكثر نعومة ونضارة، كما يزيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

-الجلسرين: وهو أحد المكونات الأكثر شيوعاً الموجودة في منتجات ترطيب البشرة، فهو مرطب خفيف الوزن يعمل بشكل مشابه لحمض الهيالورونيك، ويمتص الرطوبة "مثل الإسفنج" مما يساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف الشديد.

-البانثينول: وهو يوفر الرطوبة للجلد، وفي نفس الوقت يقوي ويغلق حاجز الحماية، مما يساعد على تقليل فقدان الماء.

-نياسيناميد: المعروف أيضاً باسم فيتامين ب 3، وهو عنصر معروف مضاد للالتهابات، يمكن أن يساعد في منع التهيج وتقليل الاحمرار في البشرة الحساسة والجافة، كما يحقق التوازن في إنتاج الدهون.



وفي السطور التالية، تُطلعكِ "الخليج 365. نت" على أفضل أنواع سيروم ترطيب البشرة لصيف 2021:



سيروم Avène Hydrance Intense من Avène

سيروم Avene لترطيب البشرة



يحتوي هذا السيروم المرطب على ثلاثي دهني قوي، ويعيد ويقوي حاجز البشرة للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة ومنع فقدان الماء، حيث يوفر ما يصل إلى 24 ساعة من الترطيب، كما يزيل الخطوط الرفيعة المرتبطة بجفاف البشرة.

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سيروم Bioderma Hydrabio Serum من بيوديرما Bioderma

سيروم Bioderma Hydrabio Serum من بيوديرما



يحتوي هذا السيروم على الجلسرين والنياسيناميد كمكونات رئيسية له، لذلك فهو مثالي للبشرة الجافة والحساسة، كما يخفف علامات الجفاف مع استعادة النعومة والإشراق.

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سيروم Super Potent Capture Totale شديد الفعالية من ديور Dior

سيروم Super Potent Capture Totale من ديور



يستطيع هذا السيروم المكثف الذي يتحدى الشيخوخة ترطيب وتنعيم البشرة بشكل رائع، كما يضيئها ويملأ الخطوط الرفيعة الناتجة عن الجفاف والتقدم في العمر، كما يضفي إشراقة واضحة على البشرة في أقل من أسبوع واحد من استخدامه.

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