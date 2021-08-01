بنطلونات فضفاضة عالية الخصر للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - منذ عدة مواسم تتصدر البنطلونات الفضفاضة عالية الخصر صيحات الموضة بشكل كبير، وهي تُعتبر الخيار المثالي تماماً للمحجبات؛ كونها عصرية وتتيح للفتاة المحجبة الجمع بين الملابس الكاجوال المريحة مع توفير الاحتشام المطلوب، خاصة مع الصعوبة التي تواجهها الفتيات في إيجاد البنطلون المناسب، فإليكِ أبرز التنسيقات التي اعتمدتها مدونات الموضة؛ لتختاري منها الإطلالة المناسبة لك.



إيمان رشاد بإطلالات كاجوال بلمسة رسمية

تنسيق رسمي للبنطلون الفضفاض ذو الخصر المرتفع من ايمان رشاد -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد البلوغر والموديل المصرية، إيمان رشاد، تنسيقات الأزياء الكاجوال ذات الطابع الرسمي في أزيائها، ومن هذه الصيحة طبقت عدة أفكار؛ حيث تأنقت ببلوزة بيج برقبة عالية مع معطف كيمونو باللون البني المخطط طولياً من ذات القماش، وبنطلون بقَصَّة مماثلة مصمم بخصر عالٍ وقَصَّة فضفاضة، وأكملته باكسسوارات باللونين البيج والذهبي، وأطلت في اللوك الثاني بقميص أزرق واسع مع بنطلون أبيض مزين بحزام للخصر واكسسوارات من القش، وأكملت اللوك بحجاب أسود مطبع بالأبيض، وفي الخيار الثالث ظهرت ببنطلون جينز بخصر مرتفع مزين بحزام من الجلد الأحمر مع بلوزة بيضاء ومعطف واسع باللون البني، واكسسوارات باللونين البيج والأحمر لأناقة مثالية.

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كاميليا عصام بإطلالات شبابية

كاميليا عصام بتنسيق شبابي -الصورة من حسابها على الانستغرام





تتَّبع البلوغر والمؤثرة المصرية في مجال الأزياء، كاميليا عصام، أسلوباً لافتاً في أناقتها بنمط شبابي يواكب أحدث صيحات الموضة، ومن أبرز إطلالاتها وأحدثها نسقت بنطلوناً بنفسجي اللون بخصر مرتفع مع بلوزة بيضاء ومعطف من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك بحجاب مطبع وحذاء رياضي، وارتدَتْ في الخيار الثاني بلوزة بيضاء مع قميص مفتوح باللون الأصفر الكموني وبنطلوناً فضفاضاً بخصر مرتفع باللون نفسه، وأكملت اللوك باكسسوارات باللونين الأسود والأبيض لمظهر عصري ناعم.

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البلوغر هدوة بالبنطلون الفضفاض ذي الخصر المرتفع

تنسيق كاجوال من البلوغر هدوة -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت البلوغر المصرية، هدوة، أفكاراً مختلفة للبنطلون الفضفاض ذي الخصر المرتفع، ومن أبرز إطلالاتها ظهرت بالبنطلون الأحمر ومعطف من الجينز مع حجاب أبيض مطبع بعدة ألوان أضفى عليها طابعاً عصرياً، وتزينت ببلوزة سوداء مع بنطلون بنفسجي بقَصَّة بليسيه وحجاب مطبع واكسسوارات حيادية الألوان، كما تألقت ببلوزة بيضاء ضيقة مع بنطلون بني فضفاض بخصر مرتفع وزينته بربطة ناعمة لمعطف الجينز على الخصر مع حجاب أحمر مطبع.

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