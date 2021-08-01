الامارات | «دبي للثقافة» تعلن برنامج الأسبوع الأول من «صيفنا ثقافة وإبداع»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تعلن برنامج الأسبوع الأول من «صيفنا ثقافة وإبداع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن برنامج الأسبوع الأول من مخيمها الصيفي 2021، تحت شعار «صيفنا ثقافة وإبداع»، ويمتد من الأول حتى السابع من أغسطس، داعية الأطفال والناشئة إلى المشاركة في طيف واسع من الأنشطة المبتكرة والهادفة.

وتشمل فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج، الذي تستضيفه المكتبة العامة في حتا، ورشاً فنية واقعية باللغة العربية، تحفّز خيال الأطفال من ستة إلى 12 عاماً على الإبداع وتشجعهم على إعادة التدوير بطرق مختلفة.

وفي مكتبة أم سقيم، سيستمتع الطلاب من ستة إلى 12 عاماً بورش فنية واقعية باللغة العربية، تقام على مدار الأسبوع، حيث يتضمن البرنامج ورشة «الاستعداد لإكسبو» لتعريف الأطفال بالحدث العالمي الأكبر في الإمارات.

أما مكتبة المنخول فقد أعدت للأطفال ورش عمل واقعية باللغة العربية تقام يومياً، وتشمل أنشطتها زراعة البذور، وقراءة القصص المتنوعة عن الزراعة وأهميتها، وصناعة أشكال مختلفة من الطين المنزلي وتلوينها.

وسيستمتع الأطفال في مكتبة الطوار العامة بباقة من الورش الواقعية باللغة العربية، وتشمل قراءة مسرحية وتمثيل شخصياتها لتنمية مواهبهم في الأداء المسرحي.

كما تستقبل مكتبة الراشدية العامة الأطفال بورش عمل واقعية باللغة العربية يومياً، وتتنوع فيها الأنشطة ما بين التثقيف حول الأكل الصحي، وصناعة المسابيح باستخدام أدوات بسيطة وسهلة.

أما مكتبة هور العنز العامة، فقد جهزت للأطفال باقة من الورش الواقعية باللغة العربية يومياً، يتعلمون خلالها فن الموزاييك، ويثرون معلوماتهم عن دولة الإمارات عبر رسم ثلاثي الأبعاد لعلم الإمارات.

• أسبوع فنون حافل بالورش الواقعية والافتراضية الثرية.

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