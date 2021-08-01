الامارات | «أريان 5» ينطلق للفضاء حاملاً قمرين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أريان 5» ينطلق للفضاء حاملاً قمرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق صاروخ من طراز «أريان-5» يحمل قمر اتصالات اصطناعياً متقدماً، أول من أمس، من ميناء كورو الفضائي في جويانا الفرنسية، حسبما قالت شركة الفضاء الأوروبية «أريان سبيس».

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن قمر «يوتلسات كوانتم» يمكن أن تعاد برمجته في الفضاء، ويمكن توجيه إشاراته في الوقت الحقيقي. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدامه لتقديم معلومات للمسافرين على متن طائرات أو سفن.

كما ينقل الصاروخ أيضاً قمراً اصطناعياً للاتصالات لشركة «إمبراتيل» البرازيلية، والذي تعتزم الشركة استخدامه لتوسيع تغطيتها للنطاق العريض في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية. يذكر أن هذه هي أول عملية إطلاق للصاروخ «أريان-5» هذا العام.

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