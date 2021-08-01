الامارات | بوب أودنكيرك يتعافى من «أزمة قلبية خفيفة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بوب أودنكيرك يتعافى من «أزمة قلبية خفيفة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممثل التلفزيوني الأميركي، بوب أودنكيرك، المعروف بأداء شخصية محامي دفاع جنائي ساخر وفاسد أخلاقياً في مسلسل «بيتر كول سول»، أمس، إنه تعافى من أزمة قلبية خفيفة بعد أن انهار خلال تصوير المسلسل، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأصيب أودنكيرك (58 عاما) بوعكة في نيومكسيكو، الثلاثاء الماضي، أثناء تصوير الموسم السادس والأخير من المسلسل الذي ينتمي لنوع الكوميديا السوداء، ونُقل للمستشفى في ألباكيركي للعلاج، وأصدر مندوبون عن الممثل بياناً في اليوم التالي قالوا فيه إن حالته مستقرة بعد أن عانى مشكلة مرتبطة بالقلب.

وفي تغريدتين على موقع «تويتر»، أول من أمس، كان أودنكيرك أكثر وضوحاً إذ قال: «تعرضت لأزمة قلبية خفيفة، لكنني سأكون بخير بفضل روزا استرادا والأطباء الذين عالجوا التجلط، من دون الحاجة إلى جراحة».

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