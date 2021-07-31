«الآية اتقلبت».. عروس تذهب لاستلام عريسها من صالون الحلاقة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة ذهاب عروس لاستقبال عريسها من الحلاق، ليلة الزفاف، على عكس الشائع والمعتاد.

وأظهر المقطع التي شاركت به صفحة «أخبار المنوفية» المعنية برصد قصص ووقائع محافظة المنوفية، ذهاب عروس، وهي بفستان وطرحة الزفاف لاستقبال عريسها من داخل صالون الحلاقة.

وبدت العروس في السيارة وهي ترقص على الأغاني الشعبية، حيث كانت في طريقها لاستقبال عريسها.

وعلى الفور، انهالت التعليقات على المقطع، ما بين ساخر ومنتقد، فعلق الرواد قائلين: «الآية اتقلبت»، «هي الآية اتعكست ولا إيه»، «ولسة ياما هنشوف»، «دلوقتي العروسة هي االلي بتستلم العريس».

«متجهزيش يا عروسة».. مبادرة نسائية تطالب بإعفاء الفتيات من شراء مستلزمات الزواج

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، أطلقت مجموعة من النساء مبادرة بعنوان «متجهزيش يا عروسة» التي تهدف إلى إعفاء الفتيات من شراء الجهاز المنزلي وقت الزواج، وذلك خوفًا عليهن من عدم حصولهن عليه في حالة طلب الخلع أو شرط الزوج إجراء الطلاق على الإبراء.

وقالت مؤسسة المبادرة، منى حافظ، لـ«هن»: «لاحظت خلال الفترة الأخيرة وجود شكاوى عديدة من صديقاتي بسبب العنف الزوجي الذي يمارس ضدهن، وتسبب لهن في حالة نفسية سيئة، وبالتالي يلجأن لطلب الطلاق مقابل التنازل عن حقوقهن، بما فيها الأولاد، وهذا يشكل ضررا كبيرا على السيدات، لذا من الأفضل عدم مشاركة الزوج في بداية الزواج بشراء جهاز العروسة».