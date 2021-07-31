حقيقة خطبة الراقصة صوفينار ورامي دياب: كنا بنصور كليب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام نشرت الراقصة الأرمينية صوفينار، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلاله وهي مرتدية «كاش مايوه»، وتجلس على حافة حمام سباحة، ويقترب منها الفنان الصاعد رامي دياب، مقدمًا لها خاتما، معلقة على الفيديو قائلة «هنقول مبروك».

مقطع الفيديو الذي ظن من خلاله متابعوها، أنه بمثابة الإعلان الرسمي بخطبتها من رامي دياب، قبل أن يخرج الأخير اليوم، عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، برفقة صوفينار، موضحًا حقيقة الفيديو، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بخطبتهما أو ارتباطهما.

ونشر «دياب» الفيديو الذي قال من خلاله: «بعد الأيام اللي فاتت والناس اللي افتكرت إنه فيديو الخطوبة.. إحنا بنوضح إننا كنا بنصور كليب قولنا نصور فيديو وننزل.. و(مبروك) دي قصدنا على الكليب.. لكن مفيش خطوبة ولا أي حاجة.. مش قصدنا خالص الخطوبة، أنتم فهمتوا غلط»، لترد عليه الراقصة صوفينار: «أنا سينجل وفري».

حقيقة خطوبة صوفينار

وكان مقطع الفيديو تسبب في جدل كبير بين متابعي الراقصة صوفينار، بسبب تعليقها على مقطع الفيديو، «هنقول مبروك»، الأمر الذي جعل متابعيها يعتقدون أنها على علاقة عاطفية بذلك الشخص الذي قام وضع خاتم الخطوبة في يدها.

وعقب نشر الراقصة صوفينار، الفيديو، انهالت عليها تعليقات متابعيها وجمهورها، الذين انقسموا إلى قسمين، منهم من رجح أنها تمزح ليس إلا، ومنهم من صدق الفيديو، واعتبر أنها على علاقة عاطفية بالفنان رامي دياب، الذي ظهر رفقتها في الفيديو.

ووجه كثير من الجمهور والمتابعين، مباركات وتهنئة للراقصة على خطبتها، متمنين لها أن تنعم بحياة سعيدة، وكان من أبرز التعليقات: «ما شاء الله يا صوفي»، «ربنا يتمملك بخير يا حبيبتي»، «ما شاء الله أنتي تستاهلي كل خير يا غالية».