4 نصائح يجب وضعها في الاعتبار أثناء شراء المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي:

المانجو من الفواكه الصيفية الشعبية والمعروفة، ومع وجود العديد من الألوان والمتغيرات والروائح والنكهات، قد تشعر بالارتباك، ولكن هناك العديد من الطرق التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء شراء المانجو، كما أوضح موقع "food.ndtv".

1- ثق في حاسة الشم:

استخدم حاسة الشم لقياس مدى نضارة الثمار، وتشير الرائحة الحلوة من المانجو إلى أن ثمرة المانجو صالحة للتناول، أما إذا كانت تنبعث منها رائحة كحولية أو حامضة، فهذا يعني أن الثمرة مفرطة النضج.

2- لمس الثمرة:

باستخدام أطراف أصابعك يمكنك الضغط بلطف ولمس ثمرة المانجو بأكملها، وتعد المانجو الناضجة طرية قليلاً، ومع ذلك، إذا كنت تخطط لتخزين المانجو لمدة أسبوع أو نحو ذلك، فيمكنك اختيار تلك التي لديها بشرة أكثر تماسكًا قليلاً.

3- البحث عن المانجو الممتلئة:

تأتي هذه الفاكهة في عدد لا يحصى من الأشكال، وتتراوح ألوانها من الأحمر والذهبي الأصفر والأخضر والبرتقالي، لذا حاول البحث عن المانجو الممتلئة، وتجنب شراء المانجو ذات الجلد المنكمش.

4- تعرف على بائع الفاكهة الخاص بك:

يجب الذهاب للتسوق لشراء المانجو في أسواق التجارة ذات السمعة الطيبة أو بائعي الفاكهة الموثوق بهم الذين يقدمون المانجو الطازجة والعضوية والناضجة بشكل طبيعي.