إطلالات اليوم: ياسمين صبري جذابة.. وريم البارودي ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_آيتن عامر:

طلت الفنانة آيتن عامر بفستان قصير كت باللوني الأبيض، والبيبي بلو، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

_ريم البارودي:

ارتدت الفنانة ريم البارودي فستاناً باللوني الأسود والأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

_ملك أحمد زاهر:

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر بفستان باللون الأسود، مزودة بأكمام طويلة شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

_نسرين طافش:

تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان باللوني الأبيض والسيمون، مزود بأكمام طويلة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون السيمون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_ياسمين صبري:

كما ارتدت الفنانة ياسمين صبري توب كت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

_نور:

أما الفنانة نور ظهرت بفستان باللون الأسود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.