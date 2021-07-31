كورونا اليوم: تحذير من متحور يقتل ثلث المصابين به.. وعلاقة فحص العين باكتشاف كوفيد طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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علاقة فحص العين باكتشاف كوفيد طويل الأمد

هل يمكن لفحص العين اكتشاف الإصابة بكوفيد طويل الأمد؟.. إليك ما توصلت إليه الدراسات وفقا لموقع timesofindia.

مع عدم وجود اختبار دقيق أو طرق لاكتشاف ذلك، يظل الكثير من الناس غير مدركين، ويقاتلون معاركهم وأعراضهم المستمرة بصمت، ومع ذلك، بينما يواصل العلماء الخوض في هذه الظاهرة المحيرة وما يجعل كورونا طويل الأمد شديدًا، أشارت الدراسات الحديثة إلى أنه يمكن تشخيص مرضى كوفيد، الذين قد يكونون معرضين لخطر COVID-19 الطويل، عن طريق اختبار بسيط للعين، لا يعد البحث واعدًا فحسب، بل قد يساعد أيضًا الكثيرين ممن يتعاملون مع الأعراض المزمنة على طلب المساعدة في الوقت المناسب والتعافي، وفقًا للدراسات السريرية الأحدث، ربما يكون اختبار العين البسيط هو المفتاح لاكتشاف COVID لفترة طويلة بين الناجين من فيروس كورونا.

تحذير من متحور يقتل ثلث المصابين به

مع تنامي القلق بشأن الطفرات التي تطرأ على فيروس كورونا، حذرت هيئة استشارية تابعة للحكومة في بريطانيا من أن المتحور المقبل يمكن أن يؤدي إلى وفاة ثلث المصابين به.

وقالت وثائق نشرتها المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ وتداولتها صحف بريطانية، إن "السلالة المستقبلية قد تكون مميتة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، التي يبلغ معدل وفيات الحالات فيها 35 بالمائة، ووفقا للهيئة التي تضم كبار العلماء في بريطانيا، فإن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "احتمال واقعي في الطريق"، وبنت لجنة الخبراء توقعاتها على أن احتمالية تحور الفيروس تكون أعلى عندما يكون أكثر انتشارا، كما هو الحال في بريطانيا حاليا، وقال العلماء إن أي سلالة مستقبلية يمكن أن تكون أكثر مقاومة للقاحات، وفقا لسكاي نيوز.

منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من "ارتفاع" أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان، محذّرة من أنّ هذه البلدان الموزّعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تواجه "موجة وبائية رابعة" في وقت لا تزال فيه معدّلات التحصين فيها منخفضة للغاية.

وقالت منظّمة الصحّة إنّ المتحوّر دلتا الذي رُصد للمرة الأولى في الهند بات منتشرا في 15 دولة في "إقليم شرق المتوسط" الذي يغطّيه المكتب الإقليمي للمنظمة، ويغطي إقليم شرق المتوسط منطقة شاسعة تمتدّ من المغرب إلى باكستان مروراً بالصومال والسعودية وتشمل 21 دولة عضواً بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية، ويبلغ إجمالي عدد سكّان هذا الإقليم 680 مليون نسمة تقريباً، وفقا للعربية.

خبير يعلق على احتمال تسرب SARS-CoV-2 من مختبر في ووهان

قال ديدييه بيت رئيس قسم الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها بمستشفى جامعة جنيف، إنه لا توجد أي دلائل دامغة على تسرب SARS-CoV-2 من مختبر في ووهان الصينية.

وذكر ديدييه بيت، الذي اخترع صيغة مطهر اليدين، أن توجيه التهم إلى الصين وإلقاء اللوم عليها، يتسم بمآرب سياسية، وأضاف الخبير السويسري، في حديث لوكالة "نوفوستي": "ليس لدينا دليل على أن هذا الفيروس أو غيره من الفيروسات قد تم إنشاؤه فعلا في المختبرات. لقد جرت مناقشة ذلك كثيرا"، وفقا لروسيا اليوم.