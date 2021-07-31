10 نصائح لزيادة القدرة الجنسية للرجال بعد الأربعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا بد أن تعاني من فقدان الرغبة الجنسية في مرحلة ما من حياتك، وإذا كنت تبحث عن طرق لزيادة الدافع الجنسي لديك وتعزيزه، فأنت لست وحدك. خاصة عند الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

وفي التقرير التالي نقدم لكم مجموعة من النصائح لزيادة القدرة الجنسية للرجال بعد سن الأربعين، كما أورد موقع "bestlifeonline".

1- توقف عن أي عادات سيئة:

إذا كنت لا تزال تدخن في الأربعينيات من العمر، فقد حان الوقت للتوقف ليس فقط من أجل صحتك وعافيتك بشكل عام، ولكن أيضًا من أجل الدافع الجنسي، حيث يمكن أن تتسبب العادات السيئة مثل التدخين في انخفاض الرغبة الجنسية لديك.

2- كن أكثر انفتاحا مع شريك حياتك:

قد تشعر بعدم الارتياح عند الجلوس والتحدث عن سبب تأثر الدافع الجنسي بشريكك، لكنه ضروري خاصة إذا كنت تريد العودة إلى المسار الصحيح، بالإضافة إلى ذلك فإن التواصل بطريقة منفتحة وصادقة يمكن أن يساعدك على الحفاظ على اتصال عاطفي أقوى، مما قد يؤدي إلى ممارسة جنسية أفضل.

3- توقف عن الإجهاد كثيرا:

الإجهاد يعيق الكثير من الأشياء، لذا فإن الحفاظ على مستويات الكورتيزول عند الحد الأدنى سيحافظ على صحتك، بما في ذلك الرفاهية الجنسية، وببساطة من خلال إيجاد طريقة للتعامل مع مستويات القلق المتزايدة لديك، يمكنك زيادة رغبتك الجنسية وإعادة حياتك الجنسية إلى المسار الصحيح.

4- احصل على مزيد من النوم:

هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتأكد دائمًا من حصولك على قسط كافٍ من النوم، بدءًا من إبقاء مستويات التوتر بعيدة عنك وحتى تحسين الحالة المزاجية، وعندما يتعلق الأمر بالدافع الجنسي، فإن الحصول على المزيد من النوم يمكن أن يساعدك أيضًا، ووجدت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة الطب الجنسي أن النساء اللائي حصلن على مزيد من النوم لديهن مستويات أعلى من الرغبة الجنسية.

5- لا تفرط في تناول الكحول:

في حين أن القليل من النبيذ يمكن أن يزيد من الدافع الجنسي، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون له تأثير معاكس تمامًا ويجعل من الصعب عليك الشعور بالإثارة أو حتى النشوة الجنسية أثناء ممارسة الجنس.

6- تقاسم الواجبات المنزلية:

إذا وجدت نفسك تقوم بأعمال منزلية أكثر من أعمالك الأخرى المهمة، فإن تغيير ذلك قد يفيد الدافع الجنسي لديك، وفي دراسة نُشرت عام 2018 في مجلة Socius: Sociological Research for a Dynamic World ، وجد الباحثون أن مشاركة الأعمال المنزلية وخاصة تنظيف الأطباق كانت مرتبطة بحميمية جنسية أقوى، وزيادة الدافع الجنسي والرضا عن العلاقات.

7- تناول المزيد من الفواكه الحمضية:

أنت تعلم أن تناول الكثير من الفواكه الحمضية مفيد لصحتك، ومع ذلك، فإن تناول هذه الفواكه هو أيضًا أحد الطرق لزيادة الدافع الجنسي لديك، ووجدت دراسة نشرت عام 2002 في مجلة Biological Psychiatry أن الأفراد الذين تناولوا كميات كبيرة من الفاكهة المليئة بحمض الأسكوربيك مثل البرتقال والجريب فروت يميلون إلى ممارسة الجنس أكثر وأفضل.

8- كن مبدعا:

من السهل اتباع نفس الروتين كل ليلة، ومع ذلك، فإن هذه الرتابة لا تساعد على تحفيزك الجنسي، لهذا السبب، من أجل تحسين الأمور، يجب تكون أكثر إبداعًا مع شريكك، سواء كنت تقوم بتبديل الوقت والمكان اللذين تمارس فيهما الجنس أو تجرب وظائف جديدة، فإن هذا يمكن أن يمنحك دفعة قوية.

9- تناول الكثير من الأفوكادو:

إن تناول نظام غذائي جيد أمر بالغ الأهمية لصحتك وحياتك الجنسية، وإذا كان هناك طعام واحد يجب أن تتناوله كثيرا عندما يتعلق الأمر بحياتك الجنسية، فهو الأفوكادو، ووفقًا لكلية الطب بجامعة بنسلفانيا، فإن فيتامين B6 الموجود في هذا الطعام اللذيذ قد يجعل من السهل على النساء الدخول في الحالة المزاجية، كما أن لهذه الفاكهة أيضا تأثير إيجابي على الرجال، نظرًا لأنها تحافظ على صحة القلب، وهذا العضو بدوره يساعد على ضخ الدم إلى المنطقة السفلية.

10- تناول الشوكولاتة:

وفقًا لدراسة أجريت عام 2006 ونشرت في مجلة الطب الجنسي وجد مؤلفو الدراسة أن أولئك الذين تناولوا الشوكولاتة بشكل يومي يميلون إلى زيادة الرغبة الجنسية ووظيفة جنسية أفضل مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوها .