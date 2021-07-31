سببان وراء عدم استخدام المكياج في موجة الحر.. انتبهي لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد وضع المكياج ضرورة مطلقة لبعض الناس، بغض النظر عن مدى سخونة الجو الذي من الصعب الحفاظ على مكياج طوال اليوم خلاله بسبب التعرق، لذا فهو غير عملي في الحرارة ويمكن أن يتسبب أيضًا في حدوث مشاكل صحية، وفقًا لما نشره موقع express.

تحدثت تامي ريتشاردز، أخصائية الجلد، حول سبب كون وضع المكياج في الحرارة فكرة سيئة، فلا يمكن أن تسبب الشمس الشديدة والحرارة الناتجة عن الموجة الحارة حروق الشمس وضربة الشمس فحسب، بل إنها تلحق الضرر ببشرتنا أيضًا - خاصة إذا كنا نضع المكياج بانتظام.

وقالت الطبيبة ريتشاردز: "يمكن لموجة الحر تغيير إنتاج الزيت الطبيعي لبشرتنا، ويختلط هذا العرق بالبكتيريا والزيوت الموجودة على بشرتك، مما يتسبب في ظهور البثور."

إذًا، ماذا يحدث عندما تضيفين مكياجًا إلى هذا المزيج؟ فيما يلي سببان لضرورة التخلص من المكياج في موجة الحر.

-الاختراق

يؤثر المكياج على قدرة بشرتك على التعرق والبرودة، مما يؤدي بدوره إلى التكسر، فأوضحت ريتشارد: "بشكل أساسي، يعمل المكياج كغطاء على وجهك، ويجبر الجلد على الاختناق تقريبًا ويحتفظ بكل الزيت والعرق الذي ينتجه في الحرارة".

وحذرت: "لا يُنصح بوضع الكثير من المكياج، لأنه يمكن أن يتسبب في احتقان الجلد وتراكم البكتيريا، مما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء بشكل متكرر".

إذا كان وضع كريم الأساس أمرًا لا مفر منه أثناء الموجة الحارة، فهناك بعض الطرق للتأكد من إمكانية وضعه بشكل مريح، دون المخاطرة بالانتشار.

نوهت ريشارد إلى ضرورة تجنب كريم الأساس الذي يحتوي على أساس زيتي، لأن هذا سيزيد فقط من فائض الزيت والعرق الذي يأتي حتماً من التعرق في الحرارة، وبدلاً من ذلك، يمكن اختيار المنتجات التي تحتوي على كريم أو هلام، مثل المرطبات الملونة أو كريمات BB.

وأوضحت أن العديد من هذه المنتجات تحتوي أيضًا على عامل حماية من الشمس مدمج، والذي سيضمن حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تسبب حروق الشمس والشيخوخة المبكرة وحتى سرطان الجلد."

-التهابات العين

قالت ريتشارد إنه يجب التخلص من الماسكارا عندما تكون ساخنة لتجنب الإصابة بعدوى العين، منوهة إلى أن وضع الماسكارا في موجة الحر يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا والتهاب العين.

وأضافت: "الماسكارا بحاجة إلى التغيير بانتظام، وبصورة أكثر انتظامًا مما يدركه الكثير من الناس، فإذا كنت تستخدمين ماسكارا قديمة، يزيد عمرها عن ستة أشهر، فيمكن للبكتيريا أن تتراكم في عبوتها."

وأشارت إلى أنه بمجرد أن تبدأ في التعرق أثناء الموجة الحارة، يمكن أن تدخل الماسكارا والبكتيريا إلى العين، مما يتسبب في خطر الإصابة بالعدوى.

وشددت على ضرورة التأكد من استبدال الماسكارا مرة واحدة في السنة على الأقل، إن لم يكن أكثر من مرة، لأن تراكم البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى التهابات سيئة، أيضًا لتجنب عيون الباندا، اختر الماسكارا المقاومة للماء بدلاً من ذلك.

-كيف أجهز بشرتي لوضع المكياج في موجة الحر؟

أفادت أخصائي الجلد، بأنه من المهم تقشير وجهك مرة أو مرتين في الأسبوع، لأن القيام بذلك يفتح المسام عن طريق التخلص من أي أوساخ زائدة وإفرازات دهنية، كما سيساعد ذلك في الحفاظ على نضارة بشرتك .

وتابعت: "ابدأ روتين المكياج الخاص بك عن طريق تنظيف بشرتك جيدًا لإزالة أي أوساخ وزيوت زائدة قد تكون قد تراكمت منذ آخر عملية تقشير، ولا يمكن تخطي هذه الخطوة، لأن هذا سيضمن أن يستمر المكياج بسلاسة ويثبت جيدًا على الجلد."

وأشارت إلى أن أهم شيء يجب مراعاته قبل وضع المكياج هو الحماية من أشعة الشمس، قائلة: "قبل وضع كريم الأساس الخاص بك على الفور، اختاري طبقة حماية من الشمس مناسبة لحماية بشرتك من الحروق وعلامات الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد".

وأوضحت أن المكياج، حتى الطبقات الثقيلة، لن يكون بمثابة رادع لأشعة الشمس وقد تجد نفسك تعاني من الأمراض المرتبطة بأشعة الشمس إذا لم تقم بتضمين عامل الحماية من الشمس.