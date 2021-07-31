أبرزها تقوية المناعة.. 5 أسباب تجعلك تضيف الشبت إلى طعامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تستخدم أوراق الشبت كأعشاب في الطبخ من أجل النكهة والرائحة، كما يستخدم لتحضير أطباق مثل الحساء والمخللات، يبلغ طول أوراق الشبت حوالي 4-8 بوصات ويفضل استخدامها عندما تكون طازجة.

يُعرف الزيت المستخرج من الأوراق بزيت الشبت وغالبًا ما يستخدم أثناء تصنيع الصابون، تقترن أوراق الشبت بشكل شائع في السلطات.

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تعتبر أوراق الشبت مصدرًا وفيرًا لفيتامين سي وفيتامين أ والحديد والكالسيوم والمنجنيز، وبالتالي فهي تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية وبعضها مذكور أدناه.

تقوية المناعة

يتكون الشبت من فيتامين سي الذي يساعد في زيادة مناعتنا وتنظيم عملية التمثيل الغذائي لدينا، يساعد فيتامين سي أيضًا على التئام جروحنا بشكل أسرع.

يمكن أن يساعدنا فيتامين (أ) الموجود في الشبت من خلال تقوية رؤيتنا وأيضًا تعزيز مناعتنا وسيساعد الكالسيوم الموجود في الشبت في الحفاظ على صحة عظامنا.

المنجنيز الموجود في الشبت مطلوب بكميات أقل ولكنه يساعد في العمل الفعال للجهاز العصبي والدماغ، يستخدم الشبت بكميات أقل عند إضافته إلى الطعام، ولكن إذا واصلنا استهلاكه وإضافته في أطباقنا حتى بكميات قليلة، فإن ذلك سيفيدنا.

يساعد في الهضم

يمكن أن تساعد أوراق الشبت على الهضم لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لانتفاخ البطن يمكن أن تساعد في تقليل الحموضة وتكوين الغازات، يؤدي هذا إلى الوقاية من مشاكل مثل الانتفاخ وانتفاخ البطن.

يمكن أن يساعد الشبت أيضًا الأشخاص الذين يعانون من الإمساك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف وبالتالي يساعد في عملية تمرير الحركة بسهولة.

يلعب الشبت دورًا فعالًا في منع مشاكل البطن الأخرى مثل القرحة والتهاب المعدة حيث يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الأحماض الزائدة في معدتنا.

يقضي على الأرق

يشير الأرق إلى اضطراب نواجه فيه صعوبة في النوم، يمكن أن يكون الأرق حادًا أو مزمنًا أو قد يحدث أحيانًا، يحدث الأرق عند الكثير من الناس بسبب نمط الحياة الذي اعتمدناه، ويمكن أن يجعلنا النوم غير الكافي كسالى ومحبطين.

يتكون الشبت من مركب يعرف باسم الفلافونويد وكذلك فيتامينات ب المركب التي يمكن أن تساعد في القضاء على الأرق، يمكن للشبت تنشيط إفراز الهرمونات الصحية ومن المعروف أنه يخفض مستويات الكورتيزول مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض مستويات التوتر.

وفير في مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في حماية أجسامنا من المركبات التي يمكن أن تؤثر علينا إذا زادت مستوياتها، يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أن تساعد في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر والتهاب المفاصل، تتكون أوراق الشبت من مركبات الفلافونويد والعفص والتربينويدات، يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد كما هو مذكور أعلاه في تحسين صحة الدماغ، العفص مركب ينتج كمية معينة من المرارة في الأطعمة النباتية، له خصائص مضادة للميكروبات وبالتالي يمكنه محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

إنقاص الوزن

يمكن أن تساعد أوراق الشبت في إنقاص الوزن لأنها مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة وتحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، كما أنها تساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الجسم إلى جانب الكوليسترول السيئ.

يمكنك إضافة أوراق الشبت إلى مشروبك الصباحي أو الشاي الأخضر الذي يساعد على حرق الدهون، فقط أضف حفنة من أوراق الشبت في هذه المشروبات أو حتى في الماء العادي واغليها لمدة 5-6 دقائق، صف الماء ثم اشربه، سيساعد المشروب على الهضم ويزيد من مستويات التمثيل الغذائي لديك.