كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 10:48 مساءً - تتأثر بشرتنا في فصل الصيف وتفقد نضارتها وحيويتها. وربما نعتقد أنه علينا أن نبذل مجهوداً أكبر لنحصل على بشرة مثالية ومتألقة. لكن! الأمر هو عكس ذلك تماماً، فقط بعض النصائح والإرشادات من شأنها أن تساعدك في الحفاظ على جمال بشرتك ونضارتها في فصل الصيف. فيما يأتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، طرق العناية بالبشرة الجافة في الصيف.



طرق حماية البشرة من الجفاف في الصيف

طرق العناية بالبشرة لحمايتها من الجفاف في الصيف

إليك، أهم الخطوات والنصائح التي يجب عليك اتباعها والتي تُساهم بشكل كبير في إبراز جمال بشرتك وإشراقها.



تنظيف وترطيب البشرة

يؤكد الخبراء أنَّ نظافة بشرتك هو سر جمالها، فيُعتبر غسل الوجه مرتين يومياً هو المفتاح الأساسي لكي تبدو بشرتك رائعة، وينصح الخبراء بالابتعاد التام عن الصابون واستخدام الغسول أو بدائل الصابون مرتين يومياً. كما يُنصح في استخدام منتجات ترطيب البشرة والعناية اليومية من خلال الحرص على إزالة المكياج قبل الذهاب إلى النوم.



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تقشير البشرة

تقشير البشرة مرّة أو مرتين أسبوعياً؛ لفتح مسامها وتنظيفها من العمق. كما ويفيد استخدام الأقنعة والماسكات المناسبة لنوع البشرة أسبوعياً لإعادة الحيوية للبشرة.

تدليك البشرة

يُساعد التدليك في شد البشرة وترطيبها، وجعلها تبدو أكثر نضارة. وبالتالي، التقليل من التوتر الذي بدوره ينعكس تلقائياً على جمال وحيوية البشرة.

حمايتها من أشعة الشمس

تجنّبي التعرض المباشر للشمس وحاولي السير في الظل قدر المستطاع، وبالطبع لا تنسي وضع كريم الحماية من الشمس قبل مغادرة المنزل. وأيضاً تطبيقه في فترة تواجدك في المنزل.

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الطعام الصحي

احرصي على تناول غذاء صحي ومتوازن، وذلك بالإكثار من تناول الفواكه الطازجة، والخضروات والعصائر الطبيعية والبروتينات، والفيتامينات لتعزيز نضارة البشرة، والتقليل من الوجبات السريعة والجاهزة، فان ما تأكلينه له تأثير كبير على بشرتك.

كما ويُساهم تناول المكسرات، مثل الكاجو واللوز في تجديد خلايا البشرة؛ لإحتوائها على نسب كبيرة من الألياف والأحماض الدهنية. وتعدّ من أفضل الوجبات الخفيفة التي يجب تناولها لصحة بشرتك.

شرب المياه

يُساعد شرب الماء في ترطيب البشرة

يُساعد شرب الماء في ترطيب البشرة بشكل أعمق، فيبقيها مشدودة، نضرة ورطبة؛ حيث يعمل على محاربة جفاف البشرة وخشونتها، مما يمنحها الرطوبة اللازمة ويؤخّر ظهور التجاعيد.

النوم الكافي

تعمل البشرة على إنتاج بروتين الكولاجين أثناء النوم مما يؤدي إلى الحصول على بشرة نضرة وجميلة. وثماني ساعات من النوم المتواصل لها القدرة في أن تُبقي بشرتك أكثر شباباً وتُبعدك عن الهالات السوداء حول العين.



ممارسة الرياضة

تُساعد ممارسة الرياضة في طرد السموم من الجسم من خلال العرق وزيادة عملية تبادل الأوكسجين والعناصر الغذائية داخل الجسم، مما ينعكس بشكل إيجابي على البشرة ويجعلها أكثر صفاءً ونضارةً.

تجنّبي:

منتجات الألبان: عادةً، الإكثار من تناول منتجات الألبان يؤدي الى ظهور حب الشباب والالتهابات الجلدية، بخاصة ذوات البشرة الدهنية. لذلك، خفّفي من تناول منتجات الألبان؛ للحفاظ على صحة بشرتك. ويمكنك الاستعاضة عنها ببدائل أخرى كحليب اللوز أو حليب الأرز.

عادةً، الإكثار من تناول منتجات الألبان يؤدي الى ظهور حب الشباب والالتهابات الجلدية، بخاصة ذوات البشرة الدهنية. لذلك، خفّفي من تناول منتجات الألبان؛ للحفاظ على صحة بشرتك. ويمكنك الاستعاضة عنها ببدائل أخرى كحليب اللوز أو حليب الأرز. السكريات : يتسبّب السكر بشيخوخة الجلد، وظهور الإلتهابات، كما أنّه يضعف الجهاز المناعي ويدمر الكولاجين والإيلاستين في البشرة، مما يسبّب ترهل الجلد وظهور التجاعيد. وكذلك يُعدّ أكثر الأسباب لظهور حب الشباب وغيرها من حالات التهاب الجلد. لذا، يُنصح بتجنّب تناولها.

: يتسبّب السكر بشيخوخة الجلد، وظهور الإلتهابات، كما أنّه يضعف الجهاز المناعي ويدمر الكولاجين والإيلاستين في البشرة، مما يسبّب ترهل الجلد وظهور التجاعيد. وكذلك يُعدّ أكثر الأسباب لظهور حب الشباب وغيرها من حالات التهاب الجلد. لذا، يُنصح بتجنّب تناولها. التدخين : يمنع التدخين من تدفق الأُوكسجين إلى الدم، ويساعد في خسارة البشرة نضارتها وحيويتها.

: يمنع التدخين من تدفق الأُوكسجين إلى الدم، ويساعد في خسارة البشرة نضارتها وحيويتها. الكافيين: يقوم الكافيين والمشروبات الغازية بامتصاص المعادن من جسمك مما يصيب بشرتك بالضرر، لذلك إذا أردتِ الحصول على بشرة صحية ونضرة تجنّبي قدر المستطاع شرب الكافيين.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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