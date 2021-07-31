نفحات منعشة في عطور هذا الصيف Summer Fragrances

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 10:48 مساءً - عطور صيفية بنفحات منعشة تستحضر المياه الزرقاء المتلألئة تحت أشعة الشمس، وأخرى تنقلك كنسيم هادئ يتغلغل في أحضان الزهور والغابات. إليك باقة من هذه العطور التي ما أن تفتحي قواريرها حتى تقعي أسيرة شذاها.



6 عطور صيفية منعشة بأحدث الإصدارات

اختاري من بين هذه الباقة الفوّاحة أفضل العطور الصيفية لعام 2021، بنفحات منعشة تجدد حيويتك وتضفي لمسة أنثويّة على إطلالاتك.



1 عطر أون ذا بيتش من لويس فويتون Louis Vuitton, On the Beach

عطر يعكس الأجواء الصيفية المنعشة على الشاطئ، ويخبّئ في قارورته مزيجاً متناغماً من حمضيات نادرة من اليابان، تنشر دفأها ونضارتها، مع زهر البرتقال، والزعتر، وإكليل الجبل، والفلفل الوردي، والقرنفل والسرو.



2 عطر ليزو دو شانيل إدمبورغ من شانيل Chanel, Les Eaux de Chanel, Edimbourg

عطر يأخذك في رحلة الى الريف الاستكلندي المطلّ على تلال اسكتلندا، بنفحات دافئة مصقولة بروائح توت العرعر، وأشجار السرو، جنباً الى حنب مع نغمات اللافندر، والأرز، ونجيل الهند، والفانيليا، والمسك.

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3 عطر إيدن روك من ديور Dior, Eden-Roc

يُعدّ عطر مجموعة La Collection Privée Christian Dior الجديد، المسمّى ببساطة Eden-Roc، قصيدة نابضة بالحياة لأكثر الفنادق الفخمة على طول الريفيرا الفرنسية: فندق Hôtel du Cap-Eden-Roc. وتمّ ابتكار هذا العطر من فرانسوا ديماشي احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 151 لتأسيس الفندق. ينشر هذا العطر نفحات شمّية مالحة، مع نفحات الياسمين وخشب الصنوبر.



4 ماء العطر تويلي ديرميس أو جينجر من هيرميسHermès, Twilly d’Hermès Eau Ginger

ماء عطر زهري تطغى عليه باقة من 3 أطعمة فوّاحة، زهرة الفوانيا النابضة والغنية بالشذا، والزنجبيل المحلّى، ونفحة خفيفة من خشب الأرز.



5 ماء العطر أو دو بارفان سولاي برولان من توم فورد Tom Ford, Soleil Brûlant Eau de Parfum

عبق يفوح بشذى تمتزج فيه نضارة اليوسفي والبرغموت المنعشة التي تغمرها الشمس، مع الفلفل الوردي الحار، ما يفسح المجال لقلب زهري مزخرف وملكي. بينما يطلق مستخلص زهرة البرتقال ونوتة العسل الأسود المتوهّج بخاراً مغرياً. تضفي الخلفية الدفء اللامع للعنبر المنحل المزيّن بالراتنج والأخشاب.



6 ماء العطر أو دو بارفان أنجيل نوفا من موغلر Mugler, Angel Nova Eau De Parfum

بعد ما يقارب الثلاثين عاماً من ابتكار Angel، ألقى Mugler ضوءاً جديداً على عطره الأيقوني والمرأة التي تجسّده. وقد صمّم عطر أنجيل نوفا خصيصاً للمرأة الجريئة العازمة على تحقيق أحلامها. إنه عطر آسر بنغمات فاكهة توت العليق والليتشي، مع لمسة رائعة من العنبر. هذه التوليفة المميزة والمنعشة تثير إعجاب المرأة وتعزّز من إحساسها بالسعادة المطلقة.

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كيف تختارين عطرك بحسب نوع بشرتك؟

للبشرة الجافة: اختاري العطور التي تعتمد على دهن العود ودهن الورد مثلاً، فهي الأنسب لك؛ لأنّ البشرة الجافة تسبّب تطاير العطور فلا يدوم طويلاً عليها.

للبشرة الدهنية: اختاري العطور التي تحتوي في تركيبتها على زهور الفاكهة والورود، والابتعاد كلّياً عن العطر ذي القوام الدهني، وذلك الذي يشتمل على المسك.

للبشرة الحساسة: الجئي إلى عطور خفيفة وناعمة، لا سيما تلك التي تعتمد في تركيبتها على العناصر الطبيعية مثل الفواكه والزهور لا سيما الياسمين.

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