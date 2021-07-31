تعرّفي إلى أجمل طرق لارتداء الجينز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 10:48 مساءً - من الأقوال الشهيرة للمصمم العالمي إيف سان لوران: "دائماً ما أقول كم كنت أتمنى لو كنت أنا من اخترع الجينز الأزرق، فهو من أكثر القطع المذهلة العملية، والتي تمتاز بأنها دائماً عصرية ومريحة، كما أنه رمز للتواضع، والبساطة والجاذبية، وهذا هو كل ما أرغب بوجوده فيما أرتدي".

الجينز هو أحد أفضل الاستثمارات في مجال الموضة، يمكن الاحتفاظ به لسنوات، خاصة أن لكل سيدة طريقة معينة في ارتدائه، مهما كان أسلوبها، ومن المرجّح أن لديها الجينز المفضل لديها لفترة من الوقت، وقد تكون أفضل طريقة لارتدائه هي اختيار النوع المتين، والذي يعطيها مظهراً أنيقاً، وأفضل طريقة لارتدائه أن يكون بالطابع الكاجوال واستخدامه في النزهات والمناسبات المختلفة، سواء مع تيشيرت قطني أو مع بلوزة خفيفة، كما يمكن ارتدائه مع قميص كاجوال.

تابعي المزيد: فساتين سواريه للنحيفات المحجبات

ايمي Ami



نوع راقٍ

يعمل الجينز الفاتح على تحويل ملابس السيدة إلى نوع راقٍ، كما يكون الأفضل لإبراز ملامح جسمها، ويمكن ارتداؤه مع جاكيت باللون الأغمق من لونه، والذي يعطيها مظهراً أقل رسمية، ويخلق التباين بين البنطلون الجينز والسترة التي تنسقها معه، وبذلك تكون حققت الطريقة المثالية في تنسيق بنطلون جينز فاتح، كما يمكن ارتداؤه فوقه حزام لمقابلة أصدقائها.

الانوي Alanui



يعتبر اختيار بنطلون جينز غامق هو المناسب لجميع أنواع السترات والأفضل في المناسبات العملية، حيث إنه يخفي عيوب الجسم، والمحاولة في إبراز الجاكيت أو القميص أو البلوزة التي يمكن أن ترتديها معه، وهو من أنسب الاختيارات التي لا يجب ألا تتخلى السيدة عن وجودها في خزانتها، والذي يعطيها إحساساً بالراحة أكثر.

تابعي المزيد:كيف بدت الفاشينيستا بالملابس الرياضية ؟

الكسندر ماكوين Alexander Mcqueen



تعدّ أفضل أنواع الجينز هي الأنواع الثقيلة من قماش الجينز أو المتينة كما يعرف عنها، وقد تتواجد هذه الأنواع بكثير من الماركات العالمية التي تخصّ خطوط الموضة للجينز، ومن أفضل أنواع الجينز هو اختيار للون الطبيعي والبُعد عن الجينز المصبوغ بألوان؛ لأنه من المعروف أن ألوان الجينز معدودة، ولكن تمّ ابتكار أنواع أخرى.

بالنسياغا Balenciaga



أما إذا أردتِ ارتداء الدنيم في العمل، عليكِ بالموازنة بين القطع، فإذا كنتِ ترتدين بنطلون كاجوال، عليكِ تنسيق قطعة رسمية أكثر معه، وأفضل طريقة للحصول على هذه الإطلالة هي ارتداء سترة أنيقة. أما إذا كنتِ ترغبين في اتباع أحدث صيحات الموضة؛ فلا بدّ أن ترتدي سترة ذات نقشة المربّعات وتكملي إطلالتكِ بحذاء بكعب عالٍ وحقيبة فاخرة.

تابعي المزيد: إطلالات كاجوال بالجينز للمرأة العصرية

بالمان Balmain



شكل الجينز وتنسيقه

طول البنطلون الجينز يرجع إلى شكله وتنسيقه على القوام، كما يعتمد أيضاً على الموضة، فنجد في السنوات الماضية الطول الذي يظهر كاحل القدم، أو ما يعرف بالقصير، وهذا النوع قد يعطي تناسقاً للجسم ويظهر طول الرجل بشكل أقصر، ولكن طول البنطلون الجينز المناسب للأشخاص القصار هو الذي يغطي كامل الساق، أما طول البنطلون الجينز المناسب في الموديلات العادية الكاجوال فهو أن يكون على حافة الحذاء من الأمام، بحيث لا يظهر أي جزء من الجوارب، أو من كاحل القدم.

اليس واوليفيا Alice and Olivia



اشتهر الجينز في أواخر الستينيات على يدّ خبراء الدنيم، ومنذ ذلك الحين وهو إحدى القطع الأساسية في خزانة أي سيدة، بينما تشتهر بيوت الأزياء المهمة المتخصّصة في الدنيم بقصّات الجينز الكلاسيكية المعروفة، إلا أن الكثير من العلامات التجارية الفاخرة بدأت في إنتاج الجينز أيضاً، والآن أثبت البنطلون الجينز أنه قطعة مناسبة لأي وقت، بعدما كان مخصصاً فيما مضى لنزهات عطلة نهاية الأسبوع فقط.

حضور الحفلات لا يعني بالضرورة ارتداء فساتين سهرة، فمثلاً البنطلون الجينز الداكن هو اختيار مناسب لحضور حفل في المساء، مع ضرورة الابتعاد عن الجينز الفاتح القصير، ويفضّل أن تكون قصّته عريضة؛ حتى يجمع بين شكل البنطلون العادي مع الجينز، كما أن البنطلون ذا الخصر العالي سيناسبه توب ضيق وحذاء بكعب عالٍ لإطلالة حالمة.

تابعي المزيد: طرق تنسيق الجينز الفضفاض