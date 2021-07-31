حذاء ليدي غاغا يثير الجدل في شوارع نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 31 يوليو 2021 10:48 مساءً - تتمتع نجمة أغنية shallow التي أتمت الثانية والثلاثين من العمر بذوق غريب في الأحذية. فمن الأحذية الغريبة والشاهقة العلو انتقلت ليدي غاغا بعد نجاح فيلمها born A star isالى جانب النجم برادلي كوبر، الى إطلالات أكثر أنوثة مع تعاملها مع ماركات راقية ومنها ديور وغوتشي، فكدنا ننسى للحظات أنها تحب الغرابة ولكنها أبت أن تدعنا نستمتع بهذا التحول، فعادت الى ذوقها القديم وظهرت في شوارع نيويورك بإطلالات بكعب شاهق العلو ذكّرنا بإطلالاتها الماضية المشابهة لهذا اللوك.

من يراقب إطلالات ليدي غاغا منذ العام 2010 وحتى يومنا هذا يتبيّن له أنها تهوى الأحذية الشاهقة العلو من نوع platform، وقد سبق لها وانتعلت بعض الأحذية مراراً وهي لا تخجل من ذلك.

ليدي غاغا -الصورة من موقع pagesix الالكتروني

كم حذاء ارتدته ليدي غاغا وتسبّب بجدل كبير؟



إليك الخليج 365 أبرز الأحذية التي أطلت فيها الليدي غاغا واثارت جدلاً كبيراً فلنبدأ بالحديث لنصل الى القديم منها.



في هذا الأسبوع أطلت ليدي غاغا التي أدمنت في الآونة الأخيرة على اللون الأسود على انتقاء فستان ضيق بقصة ميدي مع حذاء شاهق العلو وشوهدت تمشي فيه براحة تامة في إحدى شوارع نيويورك المزدحمة بالمارة من دون ان تتعثر او يختل توازنها وهو بعلو 9 إنشات.

الصورة من موقع pagesix الالكتروني

كما أطلت مؤخراً ليدي غاغا بفستان ضيق bodycon يقترب من الكورسيه مع الحذاء نفسه.

ويذكر أن هذا الحذاء من ماركة Feezer وقد سبق للنجمة ارتداؤه في حفل VMA في العام 2020 وقد أثار جدلاً كبيراً ولكنه مر من دون تعليق من النجمة.

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كما بدت الليدي غاغا كسيدة أعمال بطقم عملي رسمي أبيض وانتعلت حذاء شاهقاً يتناقض مع الطابع الكلاسيكي للزي.

الصورة من موقعfootwearnews.com

وفي العام 2018 أثارت الليدي غاغا الانتقادات بفضل إطلالة اعتمدتها من وحي البيضة وانتعلت حذاء من قماش الجاكارد بلون البيج المطرز بالذهبي.

الصورة من موقعfootwearnews.com

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وفي العام 2016 التقطت عدسات المصورين صورة لها في نيويورك في حذاء بلاتفورم شاهق العلو نسقته مع طقم واسع ذكوري الطابع.

الصورة من موقعfootwearnews.com



وفي 2016 أطلت الليدي غاغا في حذاء بلاتفورم مخملي أحمر نسقته مع فستان أزرق أنديغو مطرز بخيوط فضية وتألقت بشعر أحمر.

الصورة من موقعfootwearnews.com



وفي العام 2014 تألقت الليدي غاغا بشعر أخضر نيون وطقم ميتاليكي وانتعلت معه حذاء pump من الغليتر الأسود البراق الشاهق العلو.

الصورة من موقعfootwearnews.com

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في العام 2014 ارتدت ليدي غاغا طقماً بنفسجياً مع حذاء عالي ضخم

الصورة من موقعfootwearnews.com

ومن لندن وتحديداً في العام 2013، أطلت ليدي غاغا بفستان لامع خردلي مع حذاء عالي شاهق وشعر أبيض بلاتيني طويل.

الصورة من موقعfootwearnews.com

وفي العام 2011 شاركت ليدي غاغا في حفل ميوزيك فيديو أواردز وارتدت سترة بليزر زرقاء وسوداء مع سروال مطاطي مطبع وانتعلت حذاء شاهق العلو وتميزت بشعر أخضر مائل الى الأزرق.

الصورة من موقعfootwearnews.com



وفي العام 2010 أثارت ليدي غاغا الانتقادات غثر ظهروها في حفل غرامي أواردز مرتدية فستناً شفافاً من وحي الكواكب وأمسكت عصا تزدان بنجمة وانتعلت حذاء مرصعاً منسجماً مع تصميم الفستان الذي حمل توقيع دار ارماني بريفيه.

الصورة من موقع footwearnews.com

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