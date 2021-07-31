أضرار استخدام «الروج».. وطرق طبيعية للحصول على لون شفاه مختلف وجذاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث السيدات على مظهر مختلف ولون شفاه أكثر جاذبية، ودائما ما يجدن غايتهن في استخدام «أحمر الشفاه» التقليدي، رغم احتوائه على مواد كيميائية تضر بالجسم، إلا أنه من أكثر مستحضرات التجميل أهمية لدى النساء.

وحول هذا، توضح الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والتجميل والليزر، أن أحمر الشفاه له العديد من الأضرار على الصحة، أهمها أنه يمكن أن يسبب الإصابة بالفشل الكلوي، وذلك لعدة أسباب منها احتوائه على مادة الرصاص.

وأضافت أثناء حديثها لـ«هُن»، أن هناك مواد سامة أخرى تسبب الإصابة بالأمراض، خاصة في «أحمر الشفايف» الثابت، الذي يعتبر أكثر خطرا، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن المضرة، وجزء منها يمتص للجسم.

وأكدت «أبو الحجاج» احتواء أحمر الشفاه على معادن أخرى تضر بالجسم مثل الكروم والمنجنيز والألمونيوم، التي تسبب التسمم والطفح الجلدي والالتهابات والحساسية، وكذلك تشققات الشفايف وجفافها.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بضرورة الابتعاد عن المواد الصناعية في أحمر الشفاه واستبداله بمواد طبيعية، مثل الكركديه، أو مياه الرومان مع زبدة الكاكاو، وزيت جوز الهند. مشيرة إلى أنه للحصول على درجات البني، يمكن الحصول عليها من القهوة سريعة التحضير، مع ضرورة شرب كميات كبيرة من الماء، وتجنب استخدام أحمر الشفاه اكثر من مرتين في اليوم.

أضرار أحمر الشفاه

ومن الأضرار الأخرى لأحمر الشفاه، تلف الدماغ، لاحتوائه على مادة الرصاص، الذى يعتبر من المواد الضارة على الجهاز العصبي، واحتوائه على البتروكيماويات، وهي عبارة عن مادة سامة تتغلغل في الجلد، وتؤثر على وظائف العقل والجسم، كما أن الكروم الموجود في أنواع أحمر الشفاه غير معروفة فهي عبارة عن مادة مسرطنة ترتبط بأورام المعدة، لذلك يجب الحرص والتأكد عند الشراء أن المكونات الموجودة غير سامة.