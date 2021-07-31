الامارات | بلدان عربيان يتصدران قائمة مؤشر عالمي «للمشاعر السلبية» في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدان عربيان يتصدران قائمة مؤشر عالمي «للمشاعر السلبية» في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر العراق، ثم لبنان، قائمة الدول التي يشعر سكانها بمشاعر سلبية وفق استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» الأميركية العالمية لاستطلاعات الرأي والأبحاث، للعام 2020.

وقالت «غالوب» في تقرير نقلته "روسيا اليوم" إنه «لم يكن أحد يشعر بمزيد من الحزن أو الغضب أو القلق أو التوتر بمفرده العام الماضي، بل إن العالم كله كان يشعر بأسوأ ما مر به منذ 15 عاما، حيث وصل المؤشر العالمي للمشاعر السلبية إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 32 في عام 2020».

وأكد التقرير أن عام 2020 أصبح رسميا أكثر الأعوام إرهاقا في التاريخ الحديث. وتصدر العراقيون شعوب العالم في مؤشرات معاناة الألم (56%) والغضب (51%) والحزن (50%).

ولم تسجل أي دولة أخرى، وفق التقرير، درجة مؤشر تجربة سلبية أعلى من العراق، ولكن، كان الناس في البلدان والمناطق ذات الدرجات العالية في المؤشر في عام 2020 تتعامل مع اضطرابات اقتصادية وسياسية، وخير مثال على ذلك لبنان، الذي حصل على المرتبة الثانية في مؤشر التجارب السلبية وكان في صدارة المؤشر خلال العامين الماضيين.

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