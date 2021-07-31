10 معلومات عن زوج نيللي كريم المنتظر.. لاعب إسكواش سابق وشارك في «حرب أهلية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة نيللي كريم، مساء أمس، خلال حديثها لـ«الوطن»، عن استعدادها للزواج للمرة الثالثة، مؤكدة إنها تُحب عنصر المفاجأة، مؤكدة لـ«الوطن»، أنها ستحتفل بعقد قرانها الشهر المقبل، وذلك بسبب انشغالها بالتحضير لتصوير أحد المشروعات الخاصة بها.

وأكدت الفنانة، في تصريحات خاصة، أن العريس المنتظر، هو هشام عاشور، لاعب الإسكواش السابق، وشقيق لاعب الإسكواش العالمي، رامي عاشور.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن هشام عاشور زوج نيللي كريم المنتظر.

من هو هشام عاشور زوج نيللي كريم المنتظر؟

1- شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، وهو أيضا لاعب إسكواش سابق.

2- من مواليد 29 مايو 1982 في القاهرة.

3- يعد واحدا من ضمن أمهر لاعبي الإسكواش.

4- صُنف ضمن العشرة الأوائل على اللعبة.

5- أقام في أمريكا عقب اعتزاله اللعبة.

6- وصل إلى التصنيف العالمي المهني العالمي رقم 11 في فبراير 2012.

7- أنشأ أكاديمية إسكواش في أمريكا، قبل أن يعود إلى مصر بسبب جائحة كورونا.

8- تعرف على نيللي قبل فترة قليلة وظهر معها في بعض المناسبات العامة كحفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، وحفل زفاف المخرج عمرو سلامة.

9- يعتبر زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواج الأول في حياته.

10- شارك مع النجمة يسرا في مسلسل «حرب أهلية».

يذكر أن نيللي كريم، دعت عددا من أصدقائها المقربين للزفاف يوم 16 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يكون في إحدى المدن الساحلية.

ووجهت نيللي الدعوة حتى الآن، إلى كل من مصطفى قمر وإدوارد ومحمد سامي وأكرم حسني، الذين التقت بهم في الساحل الشمالي، إضافة إلى أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني، مثل آسر ياسين وجمال ومدحت العدل وكاملة أبو ذكري، وغيرهم من المقربين لها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم، كان مسلسل «ضد الكسر» أمام محمد فراج، ولقاء الخميسي.