7 علامات تشير إلى إصابتك بـ«الرحم المائل»: اذهبي للطبيب فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

كثير من النساء قد يكون لديهن رحم مائل ولكن ليس لديهن أي فكرة عن هذا الأمر، حيث تشير الإحصائيات حول العالم، إلى أن تلك الحالة تصاب بها نسبة من 20 إلى 25% من السيدات، وعلى الرغم من أنه لا يسبب أي مشاكل بالنسبة لمعظم النساء، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشكلات في العلاقة الحميمية والحمل.

وضع الرحم

وعادة ما يكون الرحم في وضع مستقيم، أو في بعض الأحيان يميل إلى الأمام قليلا، لكن لدى بعض السيدات رحم يميل إلى الخلف باتجاه العمود الفقري. وقالت آن هندرسون، استشارية أمراض النساء وأخصائية معتمدة من الجمعية البريطانية لسن اليأس، إن بعض النساء يولدن برحم متخلف، والبعض الآخر يصبن به بسبب بعض الأمراض، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو حالة «الانتباذ البطاني الرحمي المؤلم»، لأن النسيج الندبي خلف الرحم يسحبه للخلف، فضلا عن أن الإصابة بمرض التهاب الحوض، وهو عدوى يمكن أن تكون نتيجة لعدوى منقولة جنسيًا، قد تتسبب في حدوث ندبات تسحب الرحم إلى الخلف أيضا، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

أعراض التعرف على ميلان الرحم

وكشفت الطبيبة البريطانية، خلال تصريحاتها، أن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود ميلان للرحم في حال ظهورها والشعور بها، التي يجب استشارة الطبيب في حال ظهورها وهي:

1- الشعور بألم في المهبل أو أسفل الظهر أثناء العلاقة الحميمية.

2- زيادة تكرار التبول أو الشعور بالضغط في المثانة.

3- حدوث التهابات المسالك البولية المتكررة.

4- حدوث سلس البول الخفيف.

5- ظهور نتوء أسفل البطن.

6- الضغط على المثانة في فترة الحمل، ما يسبب صعوبة التبول وآلام في الظهر.

7- بعض السيدات اللائي يعانين من ميلان الرحم، يكن أكثر عرضة للإصابة بآلام المخاض في الظهر قبيل الخضوع لعملية الولادة.