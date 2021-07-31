«باي باي لندن».. مفارقة غريبة في رحيل الفنانة الكويتية انتصار الشراح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت اليوم الفنانة الكويتية الكبيرة انتصار الشراح، في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 59 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها الصحية أثناء تلقيها العلاج في لندن.

وأعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، إذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح، بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون.. عزاؤنا إلى عائلتها ولكل محبينها.. رحلت بنت شارد بن جمعة من نفس الأرض التي رحل منها شارد.. باي باي لندن.. باي باي انتصار».

ومن المفارقة أن الفنانة الكويتية انتصار الشراح، رحلت في العاصمة البريطانية لندن، بعدما كانت أولى أعمالها الفنية هي المسرحية التي حملت اسم «باي باي لندن»، لتودع بذلك الحياة من العاصمة التي تناولت اسمها في انطلاقتها الفنية.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح.

من هي انتصار الشراح؟

- هي من مواليد 5 نوفمبر 1962.

- بدأت العمل الفني في عام 1980.

متزوجة من «مازن سالم التميمي»، ولديهما ثلاثة أولاد هم: دلال، وسالم، وعلي.

- من عمالقة الفن الكوميدي في الكويت، واشتهرت بأدوارها الكوميدية التي أدخلت السرور على قلوب كثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات والبرامج الكوميدية.

- من أهم أعمالها مسرحية «باي باي لندن»، التي كانت أولى أعمالها الفنية و«انتخبوا أم علي».

- قدمت أيضًا عددا من البرامج، منها «فضائيات» وأوبريت «بعد العسل» وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.

- كانت آخر أعمالها في الدراما الكويتية مسلسل «مطر صيف» وقدمته خلال العام الجاري 2021.

في عام 2002 ارتدت الحجاب، لكنها استمرت بالتمثيل.