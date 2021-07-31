تعرف على فارق العمر بين نيللي كريم وزوجها القادم هشام عاشور.. أكبر منه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد الفنانة نيللي كريم، للاحتفال بحفل زفافها منتصف الشهر المقبل، على لاعب الإسكواش السابق، هشام عاشور، شقيق اللاعب رامي عاشور، وذلك في أحد المدن الساحلية، بحضور نجوم الفن، وفقًا لما أكدته في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وتعد تلك الزيجة، هي الثالثة للفنانة، فكانت الزيجة الأولى للفنانة نيللي كريم، وهي قاصر بعمر 16 عاما، بينما كانت الزيجة الثانية من خبير التغذية، هاني أبو النجا، التي استمرت 11 عاما، بينما تعد الزيجة الأولى للاعب الإسكواش السابق، هشام عاشور.

فارق العمر بين نيللي كريم وزوجها القادم هشام عاشور

وفور الكشف عن هوية العريس المنتظر، بدأ رواد السوشيال ميديا، يبحثون عن فارق العُمر بين الثنائي، خاصة أن الفنانة من مواليد 18 ديسمبر 1974، بينما الأخير من مواليد 29 مايو 1982، وتكبُر الفنانة زوجها القادم بـ8 أعوام.

من هو هشام عاشور؟

- شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، وهو لاعب إسكواش سابق.

- من مواليد 29 مايو 1982 في القاهرة.

- يعد واحدا من ضمن أمهر لاعبين الإسكواش.

- صُنف ضمن العشر الأوائل علي اللعبة.

- أقأم في أمريكا عقب اعتزاله اللعبة.

- وصل إلى التصنيف العالمي المهني العالمي رقم 11 في فبراير 2012.

- أنشأ أكاديمية إسكواش هناك، قبل أن يعود إلى مصر بسبب جائحة كورونا.

- تعرف على نيللي قبل فترة قليلة، وظهر معها في بعض المناسبات العامة، كحفل زفاف، ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، وحفل زفاف المخرج عمرو سلامة.

- يذكر أن زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواج الأول له في حياته.

- شارك مع النجمة يسرا في مسلسل «حرب أهلية».

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم، كان مسلسل «ضد الكسر» أمام محمد فراج، ولقاء الخميسي.