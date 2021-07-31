والدة الطفلة ريما صاحبة تريند «إنتي فلاحة»: الشهرة ماغيرتش بنتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد شهرتها الواسعة التي حصدتها، رغم صغر سنها، جرى تكريم الطفلة «ريما مصطفى»، صاحبة الدور الشهير للطالبة المنتمرة على زميلتها بالمدرسة بقولها لها «أنتي فلاحة»، في مسلسل «خلي بالك من زيزي» برمضان الماضي، في افتتاح وزارة التجارة والصناعة للمبادرة المجتمعية «تعالى نحلم.. مصر أجمل».

إطلاق مبادرة «تعالى نحلم.. مصر أجمل»

انطلقت فعاليات «تعالى نحلم.. مصر أجمل»، أمس، بحضور الدكتور حاتم الكومي مفوض وزارة التجارة والصناعة، الذي أكد أن المبادرة تهدف لاستصلاح الأراضي الزراعية وعودة المحاصيل الأورجانيك دون مبيدات، والتنمية الزراعية المستدامة؛ عبر مشروع برايم ومبادرة «أزرع صح»، في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر مفهوم مصر الخضراء.

وخلال الحفل، جرى تكريم عدد من النماذج المميزة والمشرفة للبلاد، بمختلف المجالات من بينهم الطفلة ريما مصطفى.

والدة ريما: سعدت جدا بتكريمها.. وابنتي شاركت بفيلمين جديدين

وقالت إيناس كمال، والدة الطفلة ريما، 7 أعوام، أنه قبل أسابيع، تواصل معها المسؤول عن المؤتمر لإبلاغها باختيار «ريما» من بين النماذج المميزة لتكريمها بالحفل، وقدم لها شرحا وافيا عن المبادرة وأهدافها، وهو ما أسعدها بشدة.

وأبدت الأم، في حديثها لـ«الوطن»، سعادتها بتحقيق نحلتها الصغيرة لتلك النجاحات والتميز ولفت انتباه مختلف المؤسسات بالبلاد على ذلك النحو، حيث جرى تكرميها مسبقا عن أدوار قدمتها بمسلسلات رمضان.

وعن شعور ريما في بداية الحفل، أوضحت والدتها أنها: «كانت مخضوضة جدا في الأول، علشان الحضور الإعلامي الكبير، بس بعد كده هديت واتبسطت جدا بتكريمها»، مضيفة أن رغم شهرة طفلتها إلا أنها لم تشعر بأي تغيير في حياتها العادية أو دراستها.

طفلة «أنتى فلاحة» تشارك في «المحكمة» و«200 جنيه»

وفيما يتعلق بآخر ظهور لريما، أشارت الأم إلى أن ابنتها شاركت بفيلمين جدد الآن بعد موسهم رمضان، من بينهما فيلم «المحكمة» الذي يسلط الضوء على عدد من المشكلات المجتمعية والأسرية، مع الفنانين غادة عادل وفتحى عبد الوهاب وصلاح عبد الله، ومن تأليف أحمد عبد الله، بالإضافة إلى فيلم «200 جنيه»، الذي يتناول ورقة بهذه الفئة المالية التي تتنقل بين شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية، من بطولة إسعاد يونس ونيللي كريم وخالد الصاوي.

وخلال شهر رمضان الماضي، تصدّرت «ريما» الـ«كوميكس»، عبر منصات التواصل الاجتماعى، بمشهدها الشهير في مسلسل «خلى بالك من زيزى» الذى يسلط الضوء على مرض «ADHD»، فرط الحركة وقلة الانتباه، حيث جسدت دور طالبة تتنمر على زميلتها بالفصل وهي الطفلة «تيتو» التي تؤدي دورها ريم عبدالقادر، بقولها «إحنا عرفنا في فصلك إن انتي اسمك عطيات مش تيتو، وأن إنتي كمان فلاحة.. يا كدابة».