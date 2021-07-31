ماذا تفعل إذا لم تحصل على راحة بعد أشهر من التعافي من كورونا؟.. 5 تحاليل يجب إجرائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تسببت الموجة الأخيرة من فيروس كورونا في الكثير من الإصابات بالبلاد وتركت العديد من الأشخاص بحاجة إلى رعاية مركزة وحرجة ودخول المستشفى، في حين أن حالات المد والجزر تستمر في الارتفاع ، فإننا نواجه الآن ارتفاعًا متزايدًا في مضاعفات ما بعد كورونا ونشهد أشخاصًا يعانون من أعراض كوفيد الطويلة.

في حين أن التعافي من الفيروس ليس طريقًا سهلاً، إلا أن الأطباء يعتبرون سيناريوهات ما بعد كورونا المتزايدة والأشخاص الذين هم في حاجة ماسة للدعم أكبر أزمة تظهر قبل ظهور الموجة القادمة، وفقا لموقعtimesofindia.

أثناء استمرار الأعراض، والمضاعفات مثل مرض السكري الجديد بعد COVID-19، والصحة المنهكة التي قد تجعل الناس بحاجة إلى الدعم، من المهم أيضًا الاهتمام بصحة الفرد بعد التعافي بنفس الأهمية التي يكون عليها أثناء مرحلة الإصابة.

تبدأ بعض الأعراض في التلاشي ببطء في غضون أسابيع، وفي حالات العدوى الخفيفة إلى المتوسطة، يمكن أن تكون العودة إلى الحياة الطبيعية أسرع، ولكن ماذا لو استمررت في مواجهة المشكلات بعد أسابيع أو شهور من الاختبار السلبي للفيروس؟

- لماذا ليس من السهل التعافي من مرض كوفيد -19؟

يستغرق التعافي من المرض الفيروسي بعض الوقت، ومع وجود مرض شديد الخطورة مثل COVID-19، والذي ثبت أنه يؤثر على العديد من الأعضاء الداخلية وكذلك الصحة العقلية، يمكن أن تستغرق العودة إلى الحياة الطبيعية بعض الوقت، خاصة إذا كان الشخص قد قاوم مرض شديد أو الاستشفاء المكثف المطلوب.

في حالات العدوى الشديدة، يمكن أن يتسبب الالتهاب الفيروسي في حدوث أضرار جسيمة لأعضاء مهمة مثل الرئتين والصدر، ولا يحتاج المرضى فقط إلى استخدام الأوكسجين الخارجي لتسهيل التنفس، فقد يستغرق استئناف وظائف الرئة الطبيعية بعض الوقت حيث يمكن أن يكون هناك مستوى عالٍ من المشاركة والالتهاب أيضًا.

يمكن أيضًا إضعاف المناعة، بعد محاربة الفيروس، أو بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا مثل مرض السكري، يمكن أن يؤدي ضعف الصحة والمناعة إلى إطالة فترات التعافي أيضًا، وبالتالي، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من أعراض COVID-19 لأشهر متواصلة ، ويعانون من ألم مزمن ويستغرقون وقتًا طويلاً للتعافي من كورونا.

بالنسبة لأولئك الذين يكافحون مضاعفات ما بعد كورونا، مثل فطار عدوى الفطريات السوداء، ونخر الأوعية الدموية وغيرها من الحالات المماثلة، قد تكون هناك حاجة إلى علاج إضافي، والذي يمكن أن يزيد من احتمالات الشفاء ويؤثر على الصحة.

كما يمكن أن تؤثر عوامل مثل العمر والأمراض المصاحبة ومعركة المرض الشديدة والمضاعفات أيضًا على الجداول الزمنية للتعافي.

-كيف تحدد ما إذا كنت مسافرًا لفيروس كورونا لمسافات طويلة؟

من المهم أن تدرك أنه بناءً على نوع وشدة العدوى، يمكن أن تختلف أعراضك بعد الإصابة، تظهر على سفن النقل الطويلة لـ COVID ، أو أولئك الذين يعانون من أعراض كوفيد الطويلة أعراضًا مشابهة بشكل غامض للعدوى.

وتشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا بعد الشفاء التعب، والتوعك ، وانخفاض المناعة، والسعال المستمر، والألم العضلي، والقلق، ومواجهة مشاكل النوم، وأمراض الجهاز الهضمي.

إضافة إلى ذلك يمكن أن يؤثر هجوم كوفيد أيضًا على الصحة الحيوية ونادرًا ما يؤثر على صحة القلب والأداء العصبي وتلف الأعضاء.

وتميل الأعراض إلى الشفاء في غضون أسابيع، ولكن في بعض الأحيان، قد تستغرق الأعراض وقتًا أطول، في المتوسط، يمكن أن يمتد التعافي المناسب إلى 2-3 أسابيع بعد الاختبار السلبي.

ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض لأكثر من 3 أشهر بدرجات مختلفة، أو ظهرت مضاعفات في فترة 6 أشهر بعد التعافي، فقد تكون هناك حاجة إلى المساعدة والمزيد من التشخيص.

-ما الذي يجب أن يفعله شخص يعاني من مشاكل مزمنة؟

مع حالات كوفيد الشديدة والحرجة، يتوقع الأطباء أن يحصل الناجون من كورونا على زيارات متابعة ورعاية متخصصة (حسب الحاجة) بعد الخروج.

ونظرًا لأن كورونا لم يعد مرادفًا فقط للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى أو احتاجوا إلى العناية المركزة، فقد تصيب أعراض كوفيد الطويلة والأعراض المنهكة أيضًا الشخص المصاب بعدوى خفيفة أو بدون أعراض، فيمكن رؤية التعب بعد كوفيد والشعور بالضيق ومشاكل الصحة العقلية بشكل شائع لدى الناجين من كورونا.

لذلك إذا كان الشخص يعاني من أعراض ما بعد كورونا أو أي مضاعفات، فسيكون من الحكمة عدم تخطي زيارة متابعة للطبيب، أو تحديد موعد واحد إذا لم تكن مضطرًا لإجراء زيارات متابعة من قبل.

لا تعتبر رعاية ما بعد كوفيد مهمة فحسب، بل يمكن للطبيب المتخصص أيضًا تشخيص شدة الأعراض، والمساعدة في علاج الأعراض الأكثر اعتدالًا، وإصدار توصيات بشأن الأعراض الخطيرة، وإرشادك إلى الاعتناء بنفسك جيدًا.

-هل هناك اختبارات محددة ينبغي عليك إجراؤها؟

في الأسابيع التالية للشفاء، يوصي الأطباء أيضًا بإجراء بعض الاختبارات الوقائية والاختبارات التشخيصية لتحديد مخاطر حدوث أي مضاعفات مستقبلية للمريض الذي تعافى مؤخرًا، في حين أن معظم الاختبارات يتم طلبها عن طريق علاج الأطباء فقط، فمن المستحسن إجراء اختبارات مثل:

- تحاليل تعداد الدم الكامل (CBC)

- لوحة الجلوكوز والكوليسترول

- تقييم واختبارات الوظيفة العصبية

- فحص الصدر

- تصوير القلب وفحوصات القلب