تبدأ من 1800 إلى 93 ألف جنيه.. أسعار قضاء أسبوع في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل الكثيرون الذهاب إلى المناطق الساحلية والمطلة على البحر للتخلص من الحر في شهر أغسطس، ويتجه البعض إلى مدينة شرم الشيخ التي تعد من أجمل المناطق السياحية في مصر.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أسعار قضاء أسبوع في شرم الشيخ في شهر أغسطس، حسب موقع booking.

منتجع فندق نعمة بلو

يقع فندق نعمة بلو في الطرف الجنوبي لخليج نعمة، ويعتبر مركز المنتجع الرئيسي في شرم الشيخ، ويتمتع الفندق بموقع مميز، حيث يقع على بعد بضع دقائق فقط سيراً على الأقدام من الشواطئ الرملية لخليج نعمة وجميع المطاعم الشعبية والنوادي والبارات والمتاجر، كما يتمتع بموقع مميز أيضاً لكونه يقع خلف التلال قليلاً مما يجعله بعيداً عن ضجة وصخب الشارع الرئيسي.

تتميز الغرف المكيفة المشرقة بإطلالة على المدينة أو الجبل وديكور بألوان هادئة، وتحتوي كل الغرف على تلفزيون بشاشة مسطحة وميني بار وصندوق ودائع آمن، ويشتمل الحمام الخاص على مجفف شعر.

يضم الفندق مسبح كبير مع تراس للتشمس وأسرّة للتشمس، ويوجد بار مسبح لاحتساء المرطبات خلال اليوم، فضلاً عن بار اللوبي الذي يقدم المشروبات والكوكتيلات خلال اليوم والمطعم الرئيسي حيث يتم تقديم وجبة الإفطار.

يوفر مكان الإقامة إمكانية الدخول إلى شاطئ رملي خاص يقع على بعد دقائق فقط سيراً على الأقدام، كما يوجد مكتب رحلات في الفندق من أجل احتياجات الغطس وأنشطتكم.

الإقامة من الأحد 1 أغسطس للسبت 7 أغسطس تكلفك 2475 جنيها للفرد.

فيلا Sharm villa

توفر فيلا شرم مكان إقامة في شرم الشيخ على بعد 7 كم من خليج نعمة وعلى بعد 10 كم من محمية رأس محمد الوطنية وتتميز بتراس، ويتميز مكان الإقامة بإطلالات على الحديقة ويقع على بعد 15 كم من سوهو سكوير شرم الشيخ وعلى بعد 100 م من السوق القديم.

تحتوي هذه الفيلا على تلفزيون بشاشة مسطحة وتكييف وغرفة معيشة. وتتوفر مواقف خاصة مجانية للسيارات في الفيلا.

يقع الميركاتو مول على بعد 1.5 كم من فيلا شرم، ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 16 كم منه.

الإقامة من الأحد 1 أغسطس للسبت 7 أغسطس تكلفك 93080 جنيها للفرد.

شقة قرية جاسمين بشرم الشيخ

تقع شقة "قرية جاسمين بشرم الشيخ" في وسط شرم الشيخ، وتتميز بإطلالات على الحديقة من الشرفة، كما يوفر مكان الإقامة هذا مسبحاً خاصاً ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تشمل هذه الشقة المكيّفة الهواء غرفة نوم واحدة وتلفزيوناً بشاشة مسطحة ومطبخاً، تشتمل المعالم السياحية الشهيرة التي تقع بالقرب من هذه الشقة على شاطئ خليج نعمة والمركز الدولي للمؤتمرات - فنادق جولي فيل ومضمار سباق غيبلي، كما يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب إلى شقة "قرية جاسمين بشرم الشيخ"، حيث يقع على بعد 10 كم.

الإقامة من الأحد 1 أغسطس للسبت 7 أغسطس تكلفك 84618 جنيها للفرد.

شقة Delta Sharm El sheikh

يقع Delta Sharm El Sheikh في شرم الشيخ على بعد 4.1 كم من خليج نعمة، وهو مكان إقامة يوفر إطلالات على الحديقة. يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

توفر الشقة المكيفة إمكانية الوصول المباشر إلى التراس، وتتكون من غرفة نوم واحدة. ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة،

تقع حديقة رأس محمد الوطنية على بعد 12 كم من الشقة، في حين يقع سوهو سكوير شرم الشيخ على بعد 12 كم. ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لـDelta Sharm El Sheikh حيث يقع على بعد 14 كم منه.

الإقامة من الأحد 1 أغسطس للسبت 7 أغسطس تكلفك 9026 جنيها للفرد.

منتجع فندق نعمة إن

يقع فندق Naama Inn في وسط خليج نعمة ويوفر وصولاً سهلاً إلى دير سانت كاترين وقلعة نويبع، ويوفر خدمة الواي فاي المجانية وغرفًا فسيحة تم شرفات وتراسات ومنطقة مسبح ذات مناظر طبيعية.

تطل جميع الغرف في Naama Inn على المسبح أو خليج نعمة، وقد تم تجهيز جميع الغرف بتلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار وخزانة ملابس، وتضم بعضها منطقة جلوس مزودة بأريكة، فيما يشتمل الحمام على حوض استحمام ودُش.

يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه مفتوح على المسبح ويقدم المأكولات المحلية والعالمية، ويقدم مطعم Byblos المقبلات اللبنانية ويقدم Morgan المأكولات البحرية اللذيذة، وتتوفر خدمة الغرف على مدار الساعة.

يضم Naama Inn مركزًا للبيع بالتجزئة يتكون من 25 متجرًا، ويضم أسواقًا تقليدية ومتاجر لبيع التوابل والحرف اليدوية والمنتجات البدوية، ويضم الفندق تراسًا شمسيًا، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأشعة الشمس.

تقع المتاجر والمنتزهات في خليج نعمة على بُعد دقائق قليلة سيرًا على الأقدام من فندق Naama Inn، ويبعُد مطار شرم الشيج الدولي نحو 20 دقيقة بالسيارة، وتتوفر مواقف مجانية خاصة للسيارات في الموقع.

الإقامة من الأحد 1 أغسطس للسبت 7 أغسطس تكلفك 1786 جنيها للفرد.