«دعاء» انفصلت عن خطيبها قبل الجواز بشهر.. «السر في كومنت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تخلو علاقات الحب والارتباط من المشكلات والتي مهما كانت بسيطة وسطحية قد تؤدي إلى الانفصال في الكثير من الأحيان، وهو ما حدث مع «دعاء علي»، صاحبة الـ27 عاما، عند انفصالها عن خطيبها.

سنوات من الحب والارتباط

سنوات طويلة من الحب جمعت بين الفتاة العشرينية وخطيبها «ح.ع»، إذ بدأت علاقتهما منذ أول أعوام المرحلة الجامعية، وحتى الانفصال منذ ما يقرب من شهر، إذ أنها لم تتخيل يوما أنهما سينفصلان قبيل زواجهما بفترة قصيرة لسبب غير متوقع على الإطلاق، حسبما كشفت «دعاء» خلال حديثها لـ«هن».

«دعاء» تنفصل عن خطيبها بسبب «تعليق»

كانت تسير الحياة بين الفتاة وخطيبها على ما يرام بشكلها الطبيعي، إذ يستعد كل منهما لليوم المنتظر والموعود لهما وهو حفل زفافهما، ووضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات شقة الزوجية، لكن الحياة انقلبت رأسا على عقب في ليلة وضحاها، ما أدى إلى نشوب خلاف بين العروسين قد يبدو بسيطا لكنه كان بمثابة الوقود بالنسبة للعشرينية.

«إحنا متعودين كل يوم بنتكلم ونطمن على بعض، وفي وقت النوم بطلب منه يصحيني عشان شغلي لأنه بيكون صاحي بدري دايما، وفي اليوم ده طلبت منه عادي إنه يصحيني وبعتله رسالة بكده ونمت، وصحيت الصبح اتفاجئت بيه إنه شاف رسالتي ومردش عليا وتجاهلني تماما، بس دي مكانتش المشكلة بالنسبالي»، حسب «دعاء».

وتابعت الفتاة العشرينية حديثها: «إنه ميصحنيش دي مكانتش أزمة، بس المشكلة كلها حصلت لما اكتشفت إنه في نفس التوقيت ده كان بيعلق عند عدد من صحابه من البنات يعني تجاهلني، ومنهم كان تعليق عند واحدة صاحبته، والبنت دي تبقى الإكس بتاعته، كان مرتبط بيها قبلي، ومن هنا بدأت الخناقة ودخلنا في نقاشات صعبة واتطورت لحد ما قررنا الانفصال».