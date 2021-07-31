مشروب يتناوله حمو بيكا وحذر منه الأطباء.. أضراره كارثية خاصة عند النساء

القاهرة - سمر حسين - صحة

جوانب كثيرة ومختلفة كشف عنها مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، خلال لقائه في برنامج «الوسط الفني» مع المذيع أحمد عبد العزيز على قناة «الحدث اليوم»، كان أبرزها تناوله للخمور، وهو الأمر الذي نصح بالامتناع عنه نهائي بسبب أضرارها على المعدة، بحسب حديثه.

وتحدث «حمو» خلال لقائه بالبرنامج: «أنا مبشربش مخدرات، لكن الويسكي مفيش حد فى مصر مبيشربوش، لما بشرب بكون متزن، والويسكي مبيعملش أى حاجة معايا بس بقالى 3 شهور موقفه، وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول لما بكون فى مناسبة بس بنصح أى حد أنه ميقربلهاش».

وبجانب حديث حمو بيكا عن الخمر، ونصيحته بالامتناع عن تناوله نهائيًا، بسبب أضراره، تحدث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن الأضرار المتعددة التي تصيب الجسم عند تناول الخمور، وخاصة تأثيرها الضار على المعدة.

أضرار الخمر على المعدة

وذكر «بدران» في حديثه لـ«هن» أن شرب الخمور حتى لو كان قليلًا، يؤدي إلى زيادة إفراز حمض المعدة، مما يؤدي بدوره إلى التهاب بطانة المعدة مسببًا آلام في المعدة، وقرحة المعدة، وارتجاع الحمض المعدى، وقيء، وإسهال، وحتى النزيف عند شرب الخمر بكثرة.

المناعة وشرب الخمور

وتابع «بدران» أن تناول الخمور يضعف الخلايا المناعية في الأعضاء الرئيسية، ونقص الاستجابة المناعية، وبالتالى سهولة الإصابة بالفيروسات التنفسية مثل فيروس الكورونا المستجد، وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي الأخرى عن طريق إتلاف الرئتين، وإضعاف الخلايا المسؤولة عن المناعة.

كما أن الكحول يجعل جهاز المناعة غير قادر للدفاع عن الجسم ضد الميكروبات الضارة ويقلل جودة النوم، وهذا يقلل المناعة أيضًا، وأيضًا يقتل بكتيريا الأمعاء الصديقة النافعة للجسم، التى تعزز المناعة، كما يعمل شرب الخمور على إطالة فترة العدوى خاصة التنفسية، مما يزيد من المضاعفات.

المخاطر الصحية قصيرة المدى لتناول الخمور

وذكر «بدران» المخاطر الصحية قصيرة المدى المتعلقة بتناول الخمور منها الإصابة بالحوادث مثل حوادث السيارات المميتة، خاصة الرجال أكثر عرضة بنسبة 50٪ للتسمم مقارنة بالنساء، والسقوط، والغرق، والحروق، وأيضًا السلوكيات العنيفة، القتل والانتحار والاعتداء الجنسي.

وأيضًا التداخل مع وظيفة الخصية وإنتاج هرمون الذكورة مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب والعقم، والتسمم الكحولي، الذي يحدث بسبب ارتفاع مستويات الكحول في الدم، وأيضًا السلوكيات الجنسية المحفوفة بالمخاطر، مثل الإصابة بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها الإيدز والإجهاض وولادة طفل ميت.

المخاطر الصحية طويلة المدى

أما عن المشاكل المتعلقة الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكبد، ومشاكل الجهاز الهضمي، وأيضًا الإصابة بأنواع من السرطانات مثل سرطان الثدي والفم والحلق والمريء والحنجرة والكبد والقولون والمستقيم، كما أن تناول الكحول يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الخمور أكثر خطورة على النساء

وأوضح «بدران» أن تأثير الخمور على النساء أكثر من الرجال، لأن الاختلافات البيولوجية في تكوين الإناث تجعل معظم النساء يملن إلى امتصاص الكحول بمعدلات أكثر من الرجال، و التفاعلات الكيميائية تستغرق فترات أطول من الرجال.

وبعد تناول نفس الكمية من الكحول، تصل مستويات الكحول في الدم فى الإناث لمستويات أعلى مقارنة بالرجال، وعادة ما تحدث التأثيرات الفورية للكحول بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول لدى النساء أكثر من الرجال، وهذه الاختلافات تجعل النساء أكثر عرضة للآثار الصحية السلبية طويلة المدى للكحول مقارنة بالرجال.

الخمور تدمر الكبد

خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراض الكبد الأخرى المرتبطة بالكحول أعلى لدى النساء منه لدى الرجال.

التأثير على القلب

النساء اللائي يشربن بشكل مفرط معرضات لخطر متزايد للتلف في عضلة القلب عند مستويات أقل من الاستهلاك وعلى مدى سنوات أقل من الشرب مقارنة بالرجال.