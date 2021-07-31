«تعجيزي ومتشابه».. شكاوى من امتحان الإحياء والاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان الإحياء، اليوم، ووصفوه بعضهم بالـ«تعجيزي»، مع طول الأسئلة التي اشتمل عليها الامتحان وتشابه بعض منها، على حد قولهم.

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك شكاوي من صعوبة بعض أسئلة امتحاني الأحياء لطلاب علمي علوم، وامتحان الاستاتيكا لطلاب علمي رياضة، بالثانوية العامة.

وأضافت «عبير»، في بيان لها، أن أولياء الأمور أكدوا أن امتحان الاستاتيكا يتضمن 25 سؤالا جزء كبير منها في مستوى الطالب المتوسط، وبعضها تراكمي من أولى وثانية ثانوي وتحتاج لتفكير، مشيره إلى أن الغالبية العظمي من أولياء الأمور يشكون من ضيق وقت الامتحان الذي يحتاج لوقت أكبر للإجابة على الأسئلة.

بينما قال أولياء أمور طلاب بشعبة علمي علوم، إن امتحان الاحياء تضمن بعض الأسئلة الصعبة والتعجيزية وبعض الأسئلة تناسب الطالب فوق المتوسط ومتشابهه إلى حد كبير خاصة أسئلة التكاثر والمناعة، بينما ذكر أولياء أمور آخرون أن امتحان الأحياء تضمن 50 سؤالا بينها 20 سؤالا صعبا وفي مستوى الطالب فوق المتوسط.

جدير بالذكر أدي اليوم، طلاب الثانوية العامة الشعبة «العلمية»، علوم الامتحان في مادة «الأحياء» بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمي رياضة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

أمهات طلاب الشعبة العلمية: الاختبار تعجيزي

«اختبار تعجيزي»، هكذا وصفت الأمهات مستوى الامتحان اليوم لطلاب الشعبة العلمية، قالت منى جلال، ولية أمر طالبة بالشعبة العلمية: «الامتحان في أجزاء متشابهة وصعب وخاصة اسئلة التكاثر والمناعة» حسب حديثها لـ «هُن».

بينما قالت ندى سعد، ولية أمر أخرى: «امتحان الاحياء تعجيزي، ومحتاج وقت أطول للتفكير في الإجابات، مش عارفين ليه بيعملوا كده في طلبة الثانوية العامة».