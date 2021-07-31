فساتين سواريه محجبات 2021.. دانتيل وستان ومنفوش

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بالتزامن مع موسم الأفراح الذي غالبًا ما ينطلق في فصول الصيف، تقع الكثير من الفتيات في حيرة اختيار ما ترتديه من فساتين سواريه خاصة إذ كانت الفتاة محجبة، فهي الحيرة الأكبر إذ أنها ترغب في ارتداء ستايل يناسب حجابها وفي الوقت ذاته يكون متناسق مع الموضة وعصري، وتنطلق الفتاة في رحلة بحث طويلة حول ما ترغب في ارتدائه.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» فساتين سواريه محجبات 2021 التي تناسب الفتيات المحجبات، وتعطيهن مظهرا أنيقا متناسبا مع الحجاب والموضة، وتلائم أيضًا قوام جسمك، ويمكنك الإطلاع أيضًا على أزياء «الفاشون بلوجرز».

فساتين سواريه محجبات.. منفوش

يمكنك اختيار الفستان المنفوش، لحضور حفل خطوبة أو زفاف، فهو من الإطلالات التي تعطي مظهر حسن وأناقة وجاذبية، ويمكنك اعتماد الفستان ذو طبقات الشيفون المتعددة مع وجود النقشات البسيطة مثل الورود في الجزء العلوي من الفستان بينما باقي الفستان سادة ومنفوش.

فساتين سواريه محجبات 2021.. الستان

أيضًا فستان ذو الخامة الستان من الموديلات المناسبة التي تناسب الفتيات المحجبات في ارتدائه سواء لحفلة بسيطة أو حفلات الخطوبة والزفاف، ويمكن عمل منه فستان ذو «كرانيش»، ويعتبر أيضًا الفستان البليسيه، إذ تفضل الكثير من الفتيات ارتدائه، وخاصة المحجبات، إذ أنه من أكثر الموديلات المناسبة لكل الإطلالات.

فساتين سواريه محجبات 2021.. الترتر

وأيضًا الفساتين الترتر من أكثر أنواع الموديلات لتي يمكن أن تعتمدها المحجبات في اختيار فساتين السواريه، كما أنه يتميز بالأشكال متعددة والمختلفة، وتناسب أكثر في السهرات المختلفة، سواء زفاف أو خطوبة أو سهرة عادية، فيمكن تنسيقه بأكثر من شكل مختلف مع أنواع مختلفة من القماشات، كما أنه يلائم جو الصيف الحار.

فساتين سواريه محجبات 2021.. دانتيل

أيضًا ارتداء فساتين سواريه الدانتيل، من الموديلات المناسبة إذ أنه مناسب أكثر للسهرات، ويمكن ارتداء فستان من الدانتيل الأبيض مزود ببطانة من اللون البينك مع حزام ذهبي اللون، ويعتبر من أكثر الموديلات المناسبة للمحجبات.