لايف ستايل

فساتين سواريه محجبات 2021.. دانتيل وستان ومنفوش

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فساتين سواريه محجبات 2021

بالتزامن مع موسم الأفراح الذي غالبًا ما ينطلق في فصول الصيف، تقع الكثير من الفتيات في حيرة اختيار ما ترتديه من فساتين سواريه خاصة إذ كانت الفتاة محجبة، فهي الحيرة الأكبر إذ أنها ترغب في ارتداء ستايل يناسب حجابها وفي الوقت ذاته يكون متناسق مع الموضة وعصري، وتنطلق الفتاة في رحلة بحث طويلة حول ما ترغب في ارتدائه.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» فساتين سواريه محجبات 2021 التي تناسب الفتيات المحجبات، وتعطيهن مظهرا أنيقا متناسبا مع الحجاب والموضة، وتلائم أيضًا قوام جسمك، ويمكنك الإطلاع أيضًا على أزياء «الفاشون بلوجرز».

فساتين سواريه محجبات.. منفوش

066990b105.jpg

يمكنك اختيار الفستان المنفوش، لحضور حفل خطوبة أو زفاف، فهو من الإطلالات التي تعطي مظهر حسن وأناقة وجاذبية، ويمكنك اعتماد الفستان ذو طبقات الشيفون المتعددة مع وجود النقشات البسيطة مثل الورود في الجزء العلوي من الفستان بينما باقي الفستان سادة ومنفوش.

فساتين سواريه محجبات 2021.. الستان

b0fffe5724.jpg

أيضًا فستان ذو الخامة الستان من الموديلات المناسبة التي تناسب الفتيات المحجبات في ارتدائه سواء لحفلة بسيطة أو حفلات الخطوبة والزفاف، ويمكن عمل منه فستان ذو «كرانيش»،  ويعتبر أيضًا الفستان البليسيه، إذ تفضل الكثير من الفتيات ارتدائه، وخاصة المحجبات، إذ أنه من أكثر الموديلات المناسبة لكل الإطلالات.

فساتين سواريه محجبات 2021.. الترتر

5225261f1c.jpg

وأيضًا الفساتين الترتر من أكثر أنواع الموديلات لتي يمكن أن تعتمدها المحجبات في اختيار فساتين السواريه، كما أنه يتميز بالأشكال متعددة والمختلفة، وتناسب أكثر في السهرات المختلفة، سواء زفاف أو خطوبة أو سهرة عادية، فيمكن تنسيقه بأكثر من شكل مختلف مع أنواع مختلفة من القماشات، كما أنه يلائم جو الصيف الحار.

فساتين سواريه محجبات 2021.. دانتيل

6907ad2b55.jpg

أيضًا ارتداء فساتين سواريه الدانتيل، من الموديلات المناسبة إذ أنه مناسب أكثر للسهرات، ويمكن ارتداء فستان من الدانتيل الأبيض مزود ببطانة من اللون البينك مع حزام ذهبي اللون، ويعتبر من أكثر الموديلات المناسبة للمحجبات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا