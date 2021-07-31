قصة حب «شمس الشموسة» غرام من نوع خاص على تيك توك: «حد يقطع عليهم النت» (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أبطال جدد من أصحاب الفيديوهات والقنوات المنتشرة على تطبيق «تيك توك» أثاروا الجدل، لكن هذه المرة لم تكن بصورة خارجة أو فاضحة كما حدث في الوقائع السابقة التي كان آخرها «كائن الهوهوز»، فالواقعة الحالية تعود لقناة تحمل اسم «شمس الشموس» لسيدة أطلت على المتابعين بفيديوهات تلقت العديد من التعليقات الغاضبة.

فعبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انتشرت مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي بثت عبر تطبيق «تيك توك» لسيدة ورجل، على الأرجح زوجها، إذ ظهرا وهما يتغزلان في بعضهما بكلمات رومانسية ويقبل يديها، على أحد الشواطئ، ومن ضمن الفيديوهات التي تداولت للسيدة التي أطلقت على نفسها «شمس الشموسة»، إذ قالت في الفيديو «السعادة ليها اسم واحد بس عارف مين»، ليرد عليها الرجل «شمس الشموسة» وتلاحقه في الرد «بحبك» ليبادلها الزوج بـ«بموت فيكي».

ومن ضمن الفيديوهات أيضًا وهي تدلل الرجل الذي ظهر معها، وهو على الأرجح زوجها، «قلبي وعمري وورحي وحياتي أنت» ليرد عليها الزوج «لأ.. أنتي»، وفي فيديو ثالت «صباح الهنا على قلبي أنا» ويرد عليها الزوج «صباح الفل والقشطة يا قلبي وروحي ونور عينيا».

انتقادات لـ شمس الشموس

مجموعة الفيديوهات التي انتشرت للزوجين أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلمات الحب والغزل المتبادلة، فمن ضمن التعليقات على مقاطع الفيديو: «يالهوي ع البحر واللي بيحدفه» «حد يقطع عليهم النت» «أنا مش فاهمة والله إيه القرف دا» «أنا اشمئزيت والله» «آسفة والله مش قادرة لازم أرجع» «أنا كرهت الحب بسببكم».

فيديوهات قناة شمس الشموس

وبالبحث عبر تطبيق «تيك توك» تبين أن القناة التي تحمل اسم «شمس الشموس»، يتابعها أكثر من 52 ألف متابع وتحتوي على عدد كبير من الفيديوهات للسيدة التي أطلقت على نفسها اسم القناة ذاته، وهي داخل منزلها وبين أفراد أسرتها وتصور لنفسها الكثير من مقاطع الفيديو برفقة أشخاص آخرين.

ففي أحد المقاطع ظهرت مع أطفال صغار، على الأرجح أبنائها، وفي فيديو آخر ظهرت فيه وهي تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقتها، وفي مقاطع أخرى ظهرت وهي تقلد مشاهد مختلفة من الأفلام، برفقة أشخاص آخرين.